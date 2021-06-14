«فنية الأولمبية» تستعرض استعدادات المشاركة في «أولمبياد طوكيو»

دبي (الاتحاد)

استعرضت اللجنة الفنية الأولمبية استعدادات المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تقام بطوكيو خلال الفترة من (23 يوليو - 8 أغسطس)، من أجل الوقوف على أبرز المستجدات وتوفير كافة المتطلبات للوفد المشارك.

وأكد أعضاء اللجنة الفنية الأولمبية أن المشاركة في أكبر حدث رياضي على مستوى العالم تعد فرصة كبيرة لإعلاء راية الوطن أمام آلاف الرياضيين المتواجدين من مختلف الدول، وهو الأمر الذي يتطلب إصراراً وعزيمة لتحقيق الإنجاز والتتويج بأغلى الميداليات على الإطلاق وكتابة اسم الإمارات في سجل المجد الأولمبي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية الأولمبية الذي عقد ظهر أمس الأول عبر وسائل الاتصال المرئي، برئاسة محمد المحمود النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية، رئيس اللجنة الفنية، وبحضور عبد المحسن فهد الدوسري نائب رئيس اللجنة، وكل من الأعضاء طلال الهاشمي، علي عمر البلوشي، وأحمد الطيب مقرر اللجنة.

وناقش أعضاء اللجنة كافة الإجراءات الخاصة بمغادرة ووصول الرياضيين في ظل وجود العديد من الإجراءات والتطورات المختلفة التي تطرأ كل يوم على صعيد المشاركة في الاستحقاق الأولمبي، بما يضمن معرفة كل الجوانب اللازمة، ويوفر الجهد والوقت على رياضيينا خلال مشاركاتهم. كما اطلع الحضور على التقرير المعدّ من قبل إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية، والذي تضمن كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالدورة والقرية وأماكن الإقامة والتنقلات وإجراءات السفر والبروتوكولات المعتمدة من قبل اللجنة المنظمة للحدث، إضافة إلى استعراض التصور المبدئي للاستحقاقات المقبلة خلال العام الجاري، سواءً دورة الألعاب الآسيوية للشباب بمدينة شانتو بالصين أو دورة الألعاب الخليجية بدولة الكويت.