29 مادة في «تأديبية» مركز «الإمارات للتحكيم الرياضي»

دبي (وام)

أطلق مركز الإمارات للتحكيم الرياضي لائحته التأديبية لتنظيم مختلف الخطوات والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفات القانونية والإجرائية للمحكمين والموفقين المعتمدين رسمياً بقائمة المركز وتضم اللائحة الجديدة 29 مادة.

وتأتي تلك الخطوة لتعزز عمل المركز من النواحي كافة، وتكمل ما حققه من إنجازات ملموسة خلال الفترة الماضية، حيث تضاف اللائحة لما تم الانتهاء منه سواءً فيما يتعلق بالقواعد الإجرائية، أو النظام الأساسي أو النماذج الأخرى الخاصة بمراحل التقاضي والتحكيم.

وتنص المادة «3» من اللائحة التأديبية على أن أحكام هذه اللائحة ملزمة لجميع المحكَمين، وجزء لا يتجزأ من قواعد السلوك المعتمدة من المركز، والمتمثلة في «قيام المحكم بأداء واجباته التحكيمية متصفاً بالحيدة والأمانة والنزاهة والموضوعية والاستقلالية، والاحترام المتبادل والعمل باستمرار على تحقيق أهداف المركز، وأن تكون ممارسته لأعمال التحكيم في حدود التعليمات المخولة له من خلال النظام الأساسي والقواعد الإجرائية للمركز، وأن يؤدي عمله بحسن نية متجرداً من سوء القصد أو الإهمال أو مخالفة القانون، أو الإضرار بالمصلحة العامة، لتحقيق مصلحة خاصة له أو للغير، وأن يلتزم بالإفصاح عن أي شبهة ترتبط بتضارب للمصالح بين عملة الوظيفي أو الخاص، أو درجة القرابة بينه وبين أي من أطراف النزاع إلى الدرجة الرابعة».

من ناحية أخرى، قرر مجلس الإدارة تعيين عبدالله محيوه مديراً تنفيذياً بالوكالة لمتابعة تنفيذ الأعمال اليومية، وذلك كجزء من استكمال بناء الهيكل التنظيمي للمجلس من أجل القيام بدوره على أكمل وجه.

وفي هذا السياق، قال يوسف البطران عضو مجلس إدارة المركز: إن عبد الله محيوه من الكفاءات المواطنة المميزة، وسيشكل إضافة للعمل التنفيذي داخل المركز، وأن مجلس الإدارة برئاسة علي بوجسيم أخذ وقته في اختيار المدير التنفيذي بالوكالة حتى توصل للكفاءة التي يمكنها أن تصنع الفارق.

من جانبه، عبر عبد الله محيوه عن سعادته بالتجربة الجديدة، واستعداده لبذل أقصى جهد من أجل تطبيق استراتيجية المركز الهادفة إلى تعزيز مكانة الكيان والقيام بأدواره المهمة في تحقيق العدالة الناجزة في المجتمع الرياضي، وتقديم نموذج استثنائي في فض المنازعات والتحكيم والتوفيق بأعلى معايير الجودة العالمية.

أما عن اللائحة التأديبية فقال: «اللائحة أخذت بعين الاعتبار الجانب القانوني والأخلاقي والسلوكي في المقام الأول، لكون تلك العناصر من أهم أولويات المبادئ الأساسية للرياضة، والتي من خلالها تقوم بنشر رسائلها السامية والنبيلة، وهو الأمر الذي نحرص على تحقيقه في مركز الإمارات للتحكيم، ذلك الكيان الرياضي القانوني المهم الذي يتخذ من العدالة والنزاهة والشفافية أسساً لعمله».

وأضاف محيوه أن اللائحة التأديبية سيتم تعميمها على كافة المحكمين والموفقين المعتمدين بالمركز، من أجل الوقوف على ما جاء فيها وشرح موادها، من خلال ورش عمل مكثفة بمقر المركز، مما يحقق الفائدة المرجوة للجميع، وينعكس بصورة مباشرة على أداء المحكمين في النظر بالمنازعات الرياضية المختلفة.