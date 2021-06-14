تفوق جيرونا يتصدر 9 أحداث بارزة في الكرة الإسبانية

مدريد (الاتحاد)

قطع جيرونا خطوة كبيرة نحو الصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني، بعدما عاد من تأخره ليحقق الفوز في ذهاب نهائي ملحق الصعود على رايو فاليكانو 2-1 في المباراة التي أقيمت في فاليساس ليلة أمس الأحد.

ويتطلع الفريق الكتالوني للاستفادة من هذه النتيجة المهمة، فيما يتمسك رايو فاليكانو بحظوظه ترقباً للقاء الإياب يوم الأحد المقبل في ملعب مونتيليفي.

وجاء فوز جيرونا ليكون واحداً من أهم 9 أحداث شهدتها الكرة الإسبانية على مدار الأسبوع الماضي. فمع انطلاق كأس أوروبا «يورو 2020» يوم الجمعة الماضي، وعلى الرغم من أن إسبانيا لم تخض أول مبارياتها لحد الآن، فإن هناك العديد من لاعبي «لاليجا» الذي دشنوا مشوارهم في الحدث بخوض عدد مختلف من الدقائق، مثل: لوكا مودريتش وشيمي فرساليكو (كرواتيا)، تيبو كورتوا ويانيك كاراسكو وإدين هازارد (بلجيكا)، فرينكي دي يونج ولوك دي يونج (هولندا)، دانيال فاس ومارتن برايثويت (الدنمارك)، دينيس تشيرشيف (روسيا)، ستول ديميتريفسكي وإنيس باردي وألكسندر ترايكوفسكي (مقدونيا الشمالية)، دافيد ألابا (النمسا)، كيران تريبيير (إنجلترا).

فيما أكد نادي فياريال أن مدافعه الأرجنتيني خوان فويث باقٍ في استاد لا سيراميكا، بعدما أمضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة من توتنهام، وحقق مع «الغواصة الصفراء» لقب الدوري الأوروبي، حيث قام فياريال بالتوقيع مع الأرجنتيني بعقد دائم يمتد إلى عام 2026. وفي بلاد الأندلس، سيستمر اللاعب ريو سيلفا في الدوري الإسباني، بعدما انضم إلى صفوف ريال بيتيس عقب انتهاء عقده مع غرناطة، حيث كان الحارس البرتغالي أحد العناصر الأساسية في نجاحات الفريق الأندلسي مؤخراً، وحالياً ينتقل إلى فريق أندلسي آخر بعدما وقع على عقد يمتد حتى عام 2026.

وتم إعلان يان أوبلاك أفضل لاعب في الدوري الإسباني في الموسم الماضي 2020-2021، حيث كان حارس أتلتيكو مدريد مؤثراً في فوز «روخي بلانكوس» باللقب، ونال أيضاً جائزة زامورا لأفضل حارس مرمى في الدوري للمرة الخامسة في مسيرته، بعدما خاض جميع مباريات فريقه الـ 38 في الدوري المحلي، واستقبل 25 هدفاً فقط.

وبعدما شاهد فريقه المحبوب إلتشي يتفادى الهبوط في اليوم الأخير من موسم الدوري الإسباني، قرر نينو المهاجم صاحب الـ 41 عاماً، اعتزال اللعبة، بعدما خاض 805 مباريات كلاعب محترف وسجل 243 هدفاً، منها 475 من هذه المباريات و135 هدفاً مع إلتشي تحديداً.

وأعلن نينو اعتزاله وهو يحمل الرقم القياسي لأكثر لاعب خوضاً للمباريات في دوري الدرجة الأولى والثانية بمجموع مشترك يبلغ (709) مباراة.

وأبهر جون مونكايولا الجميع في أوساسونا على مدار الموسمين الماضيين، حيث تألق في خط وسط نادي مسقط رأسه وشق طريقه إلى صفوف المنتخب الإسباني تحت 21 عاماً،

وتمت مكافأته الآن على تطوره الممتاز، من خلال توقيع عقد لمدة 10 سنوات مع النادي ليبقى في ملعب «إل سادار» حتى عام 2031.

ووصل بيب بوادا إلى غرناطة لتولي منصب المدير الرياضي بالنادي، وهناك ترقب وإثارة في ملعب لوس كارمينيس، حول ما يمكن أن يجلبه بوادا في دوره الجديد، نظراً لأنه عمل سابقاً في برشلونة وساعد في انتقاء المواهب البارزة في النادي الكتالوني.

وأخيراً أكمل قادش ثاني صفقاته هذا الصيف، فبعدما أعلن عن وصول فارازدات هارويان، أكد النادي أن توماس ألاركون سينضم إلى النادي في الموسم المقبل 2021-2022. لم يسبق للاعب خط الوسط التشيلي البالغ من العمر 22 سنة اللعب في أوروبا، لكنه يحظى بتقييم مرتفع بعد مسيرة مثيرة للإعجاب مع فريق أوهيغينز التشيلي.