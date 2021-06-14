الفردان: نسخة استثنائية من «خليجي السلة» في دبي

علي معالي (دبي)

بدأت الفرق المشاركة في بطولة الخليج للأندية لكرة السلة بنسختها رقم 40 التي يستضيفها نادي شباب الأهلي في التوافد على الدولة، استعداداً لخوض المنافسات التي تجرى خلال الفترة من 18 حتى 26 من الشهر الجاري، بمشاركة 5 أندية وهي: شباب الأهلي بطل الدوري الإماراتي، والنصر حامل لقب الدوري السعودي، والأهلي البحريني، والكويت الكويتي، والشمال القطري وصيف الدوري بعد اعتذار نادي الغرافة. أكد عبداللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد السلة، رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية، قوة هذه النسخة، حيث يصعد البطل والوصيف للدور الثاني من تصفيات القارة، وهو طموح الأندية الـ5 المشاركة في هذه النسخة التي تم نقلها من الكويت إلى دبي.

قال الفردان: «ما تم وقت الإعلان في مؤتمر صحفي عن الرعاة لهذه النسخة في صالة نادي شباب الأهلي أمس الأول، يحدث لأول مرة في تاريخ البطولة، وهو ما يؤكد على الترتيب المتميز من القائمين على إدارة نادي شباب الأهلي وقدراتهم العالية في التنظيم المثالي المنتظر، حيث يولي اللواء محمد أحمد المري عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية، اهتماماً كبيراً بهذه النسخة لتكون نموذجاً مثالياً لبطولات أندية الخليج».

وأضاف: «كانت هناك اجتماعات تنسيقية مستمرة خلال الفترة الماضية بين اللجنة التنظيمية واتحاد اللعبة ونادي شباب الأهلي، للوقوف على كل الترتيبات، والفريق الأول في الوصول هو الكويت الكويتي، على أن يكتمل العدد الأربعاء، وتم تحديد صالة التدريبات الخاصة بكل فريق، سواء بصالة شباب الأهلي وكذلك صالة صلاح الدين».

وقال الفردان:«الإجراءات الاحترازية المتبعة في هذه النسخة ستكون على أعلى درجة، كما تعودنا في البطولات التي تقام على أرض الدولة، وأن نسبة الحضور للجماهير ستكون بنسبة 30% وهي فرصة لكي ترى جماهيرنا الإماراتية والخليجية البطولة من أرض الملعب».