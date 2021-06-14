الوصل ينفرد عربياً في قائمة «الرئيس» عاشق القمصان

مراد المصري (دبي)

نشر موقع «بودير» البرازيلي تقريراً موسعاً عن جايير بولسونارو الرئيس البرازيلي، العاشق بانتقاء وارتداء قمصان الأندية حول العالم، موضحاً التقرير أن الرئيس ظهر بما لا يقل عن 72 قميصاً للأندية خلال السنوات الماضية، واحد فقط على الصعيد العربي هو نادي الوصل.

وبحسب التقرير الموسع عن حكاية عشق الرئيس البرازيلي لقمصان الأندية، ودعمه المستمر لها، فإنه ظهر علناً مرتدياً قمصان ما لا يقل عن 72 نادياً مختلفًا لكرة القدم، وذلك رغم أنه من محبي الرياضة ومشجع بالميراس تحديداً، حيث قام بإجراء الرصد الخاص به طالب في الدكتوراه في قسم التاريخ في الجامعة الفيدرالية في بارانا البرازيلية.

وتلقى بولسونارو قمصان منتخبات وطنية من خارج البرازيل كهدية، لكنه على صعيد الأندية الخارجية لديه ثلاثة فقط يتقدمها الوصل، ثم كل من: لاس بالماس الإسباني، بورتو البرتغالي.

وجاء ظهور الرئيس البرازيلي بقميص الوصل في أكثر من مناسبة، ليسلط الأضواء كثيراً عليه، خصوصاً أن «الإمبراطور» من الفرق المعروفة في أمريكا الجنوبية والبرازيل، بحكم تواجد المدرب الراحل دييجو مارادونا معه، وحالياً يقوده أودير هيلمان أحد أبرز المدربين في الكرة البرازيلية، إلى جانب استقطابه بصورة شبه دائمة للاعبي «السامبا» إلى صفوفه