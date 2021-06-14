كأس العرب تحت 20 عاماً تفتح أحضانها للرباعي

معتصم عبدالله (دبي)

رحب الاتحاد العربي لكرة القدم بمشاركة الرباعي السنغال، أوزبكستان، طاجيكستان، والنيجر، ضمن مجموعات كأس العرب لمنتخبات تحت 20 عاماً، والتي تنطلق بالعاصمة المصرية القاهرة الأحد المقبل وتستمر حتى السادس من يوليو المقبل.

ويدشن «أبيض الشباب»، مشواره في كأس العرب بمواجهة منتخب جيبوتي في 20 يونيو الحالي، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية، والتي تضم إلى جانبه منتخبات المغرب، طاجيكتسان، وجيبوتي، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات مصر، النيجر، موريتانيا، والجزائر، والمجموعة الثالثة السنغال، لبنان، العراق، وجزر القمر، والمجموعة الرابعة تونس، اليمن، السعودية، وأوزبكستان.

وأكملت الأمانة العامة بالاتحاد العربي لكرة القدم مع اللجنة المنظمة ترتيبات انطلاقة البطولة، والتي تعد أحد أهم بطولات الفئات السنية، إذ أقيمت النسخة الأولى في المغرب عام 1983 وتوج باللقب منتخب العراق وحل المنتخب السعودي وصيفاً، وبعد عامين في النسخة الثانية التي أقيمت في الجزائر عام 1985، حقق المنتخب السعودي اللقب وجاء منتحب الجزائر وصيفاً.

وفاز منتخب المغرب باللقب في النسخة الثالثة التي أقيمت في العراق عام 1989، تلاه في المركز الثاني المنتخب العراقي، حيث احتفظ منتخب المغرب باللقب للمرة الثانية على التوالي في النسخة الرابعة التي استضافها عام 2011، وحل المنتخب السعودي ثانياً.

واستضافت الأردن منافسات النسخة الخامسة عام 2012، وتوج منتخب تونس باللقب ونال المنتخب السعودي الوصافة، فيما أقيمت النسخة السادسة عام 2020 الماضي في السعودية، وتوج بلقبها منتخب السنغال منصة التتويج بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب تونس.