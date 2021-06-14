بوجاتشار يفوز بجولة سلوفينيا للدراجات

أبوظبي (الاتحاد)

أحرز تادي بوجاتشار فوزاً جديداً يضاف إلى سجله المميز، حيث تمكن دراج فريق الإمارات من انتزاع لقب التصنيف العام في جولة سلوفينيا، وذلك بعد أداء قوي تمكن بفضله 4 من دراجي الفريق من الانضمام إلى قائمة العشرة الأوائل.

وأقيمت المرحلة الرابعة على مسار بطول 175.3 كم، انطلاقاً من ليوبليانا وصولاً إلى نوفو ميستو، حيث شهدت فوز ماتيو ترينتن بالمركز الرابع في سباق السرعة، وقبل 10كم من خط النهاية، انطلقت المجموعة المتقدمة لتوسع الفارق مع المجموعة الرئيسية، حيث قدم ترينتن أداء قوياً في الكيلومتر الأخير من السباق، قبل أن يتبعه دراجو فريق البحرين فيكتوريوس، ليفوز فيل باوهاوس بالمركز الأول، بينما حل ترينتن في المركز الرابع، وفاز روي أوليفييرا بالمركز الثامن.

وتمكن تادي بوجاتشار من الفوز بلقب التصنيف العام وبقميص أفضل دراج متخصص في سباقات التسلق. كما فاز بتصنيف الدراجين الشباب بفضل فوزه في المرحلتين الثانية والرابعة من الجولة. و

حل دييجو أوليسي في المركز الثاني في التصنيف العام، بينما حل زميله رافال مايكا في المركز الرابع، وفاز يان بولانك بالمركز التاسع.

وتعليقاً على فوزه، قال تادي بوجاتشار: «أنا سعيد جداً بهذه النتيجة، فقد أوشكت على اعتلاء منصة التتويج لهذا السباق أربع مرات في السابق، وتمكنت أخيراً من تحقيق الفوز وانتزاع اللقب. كان الأسبوع جميلاً رغم سباقاته الشاقة، وأنا فخور بقدرتنا على تحقيق هذه النتائج بفضل أداء الفريق القوي. تهانينا لجميع زملائي في الفريق على هذا الفوز! أشعر بتقدم مستوى لياقتي سباقاً بعد الآخر، وأنا مستعد الآن تماماً للمشاركة في جولة فرنسا. ما زال أمامنا أسبوعان للاستعداد للمشاركة في الجولة التي تحتل مكانة رئيسة في قائمة أهدافي لهذا الموسم».