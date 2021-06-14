«بالاس بيير» و«بطاش» يتصدران ترشيحات رويال أسكوت

محمد حسن (دبي)

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل، إلى مضمار أسكوت العريق بإنجلترا، غدا، حيث يشهد انطلاقة مهرجان رويال أسكوت الملكي البريطاني لسباقات الخيول، الذي يستمر حتى السبت المقبل، بمشاركة أفضل الخيول التي تتنافس في جميع أشواط المهرجان.

ويخوض الجواد «بالاس بيير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بإشراف جون وتيدي جوسدن، وقيادة فرانكي ديتوري، تحدي سباق كوين آن ستيكس للفئة الأولى، الذي يقام في مستهل الحفل.

وتصدر «بالاس بيير» الذي توج الشهر الماضي بلقب سباق لوكينج ستيكس للفئة الأولى بمضمار نيوبري، تصنيفات لونجين كأفضل خيل سباق في العالم بتصنيف 125 رطلاً حتى 6 يونيو لعام 2021. ويمثل الإمارات أيضاً في الشوط كل من «برينس إيجي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، و«توب رانك» لسعيد منانة، ومن الخيول المرشحة ثنائي المدرب إيدن اوبرايان، «اوردر استراليا» و«ليب واي فرنانديز».

ويتطلع ملك السرعة «بطاش» لاسطبلات شادويل، للمحافظة على لقب كينجز ستاند ستيكس للفئة الأولى، لمسافة السرعة «1000 متر»، في ثالث الأشواط، وكانت آخر مشاركة للجواد تتويجه في أغسطس الماضي بلقب كولمور نونثورب ستيكس للفئة الأولى.

ويحمل «بطاش» أيضا رقماً قياسياً بالفوز بلقب كينج جورج للفئة الأولى أربع مرات متتالية. ويسعى «فوريست أوف دين» لجودلفين الفائز في سباق للفئة الثالثة لتحقيق فوز كبير آخر على مسافة الميل وربع الميل بسباق وولفرتون ستيكس ليستد بإشراف جون وتيدي جوسدن.

ويمثل جودلفين أيضاً في هذا السباق «فولكانك سكاي» بإشراف سعيد بن سرور، الفائز بسباق ند الشبا تروفي في كرنفال كأس دبي العالمي هذا العام.

ويدفع المدرب سعيد بن سرور أيضاً بالجواد «انتولد ستوري»، الذي لم يخرج من المراكز الأولى في جميع المشاركات الأربع التي خاضها، على المسافة الأطول في الحفل البالغة ميلين ونصف الميل على لقب اسكوت للتكافؤ.

ويشارك أيضاً «ترامبيت مان» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، و«بوستليو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم. وستكون خيول الإمارات حاضرة بقوة أيضاً في الشوط السابع والأخير سباق كوبر هورس ستيكس لمسافة 2200 متر بمشاركة «غلوبال ستورم» لجودلفين، بإشراف أبلبي الفائز في ثلاثة سباقات ورفيقه «بريليانت لايت» بإشراف سعيد بن سرور، وينافس أيضاً «تقارير» بشعار شادويل، و«ثرون هال» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.