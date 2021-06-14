62 دولة في «دولية» فزاع لرفعات القوة لأصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

اكتملت كافة الاستعدادات لانطلاقة النسخة الحادية عشرة لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة - كأس العالم دبي 2021 يوم السبت المقبل، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، ومشاركة 300 لاعب ولاعبة يمثلون 62 دولة من مختلف القارات، وفق أعلى المعايير الاحترازية العالمية والبروتوكول الطبي، في ظل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة، وفي إطار القواعد الإرشادية التي أوصت بها الجهات المعنية وحكومة دبي ومجلس دبي الرياضي، حيث تعتبر نسخة دبي المحطة التأهيلية الأخيرة لـ «أصحاب الهمم» من أجل حجز مقاعدهم للظهور في التحدي البارالمبي المقبل طوكيو.

ووجه ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم راعي الحدث، ومجلس دبي الرياضي على توفير عوامل النجاح للنسخ المختلفة لبطولات فزاع الدولية من أجل تحقيق أهدافها المنشودة، مثمناً دور الرعاة وفرق العمل المختلفة لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً.

ورحب رئيس اللجنة المنظمة بجميع الدول المشاركة، مؤكداً أن دبي تفتح ذراعيها لتعانق قوة إرادة اللاعبين في أرض الإمارات، وهم يسعون لتقديم نموذج متفرد في رفعات القوة متطلعاً أن تقدم الإمارات بطولة مميزة كما عودتنا دائماً.

وأعرب عن سعادتهم في اللجنة المنظمة لتنظيم «دولية» رفعات القوة للسنة الحادية عشرة على التوالي في خضم هذه«الجائحة» التي اجتاحت العالم، مؤكداً أن الإمارات ستثبت مرة أخرى بإجراءاتها الاحترازية بأنها قادرة على تنظيم كافة الأنشطة والفعاليات العالمية رياضية واجتماعية وغيرهما، في ظل الاهتمام الكبير الذي تجده رياضة «أصحاب الهمم» من «قيادتنا الرشيدة»، فالرياضة هي البوابة الحقيقية لإبراز القدرات، حيث باتت بطولات فزاع علامة فارقة على الخريطة العالمية لأصحاب الهمم، مشيراً إلى أن تفاعل شركائنا مع «أصحاب الهمم» يعزز هذه النجاحات من أجل مواصلة مسيرة التميز بكل همة من أجل المحافظة على القمة دائماً.

وأشار ثاني إلى أن نسخة دبي تستمد أهميتها كونها الفرصة الأخيرة لأبطال العالم من أجل تحقيق حلمهم بالمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو، وخصوصاً أن الاتحاد الدولي لرفعات القوة لم يجد غير دبي لتحقيق ذلك في ظل هذا الرقم الكبير من المشاركين، مبيناً أن الإمارات على قدر التحدي لتقديم نسخة ستكون محفورة في ذاكرة الجميع.