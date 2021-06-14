جورجينو: الأزوري مثل البلوز

أنور إبراهيم (القاهرة)

استهل منتخب إيطاليا مشواره في كأس الأمم الأوروبية «يورو2020» بالفوز 3/صفرعلى منتخب تركيا في الملعب الأولمبي بروما، ويواجه في مباراته الثانية مساء الأربعاء نظيره السويسري، لاستكمال المسيرة الناجحة للمدرب روبرتو مانشيني المدير الفني للآزوري، والذي لم يخسر أي مباراة منذ شهر سبتمبر عام 2018.

واستطاع مانشيني تجهيز منتخب قوي ومتماسك في خطوطه الثلاثة، وبوجه خاص في الهجوم، حيث كان مانشيني مهاجماً، ولهذا يميل للعب بطريقة هجومية مستفيداً من نجومه الكبار لورنزو إنسيني وإيموبيلي وأندريا بيلوتي وفيدريكو كييزا ومويز كين وغيرهم، والذين يمثلون القوة الضاربة للمنتخب الأزوري.

هذه المسيرة الناجحة دفعت نجم خط الوسط الإيطالي جورجينو لاعب تشيلسي الإنجليزي، إلى الإشادة بالمدير الفني ومنتخب بلاده، وشبه الأزوري بالبلوز، وقال خلال مؤتمر صحفي: أنا فخور جداً بالمنتخب وسعيد بكوني جزءاً من هذا الفريق الرائع. وأضاف قائلاً: المواجهة المقبلة ضد منتخب سويسرا، وهو فريق منظم جداً، ولهذا يجب ألا نتخلى عن تواضعنا وألا نفقد تركيزنا أمامهم، وأن نلعب لعبنا.

وتابع جورجينو قائلاً: هذه المجموعة من اللاعبين داخل المنتخب تشبه كثيراً مجموعة لاعبي تشيلسي. وعلق قائلاً: أتمنى أن أعيش مع الأزوري نفس الشعور الذي عشته مع البلوز بعد الفوزبالكأس ذات الأذنين الكبيرتين، في إشارة واضحة إلى رغبته الشديدة في الفوز باليورو.

وتحدث جورجينو تفصيلاً عن أوجه الشبه بين الأزوري والبلوز، فقال على سبيل المثال: باريللا مثل كانتي فكلاهما لايهدأ طوال الـ 90دقيقة، وعلى درجة عالية من المهارة في استخلاص الكرات من المنافسين، وكلاهما يساعداني في وسط الملعب ويتقدمان أيضاً خلف المهاجمين.

وأضاف جورجينو قائلاً: أتعجل أيضاً عودة ماركو فيراتي شعلة النشاط في وسط الملعب وصاحب المهام الهجومية، ويرتفع سقف الطموح كثيراً بالنسبة لمانشيني وكتيبته، ويستهدفون المنافسة بقوة على اللقب، لتعويض الغياب الحزين عن مونديال روسيا 2018.