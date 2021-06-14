اتحاد الرجبي يتبنى التأمين الطبي الآسيوي

دبي (الاتحاد)

أكمل اتحاد الرجبي توفير بوليصة التأمين الطبي الشامل لتغطية إصابات الملاعب في كل المشاركات الداخلية والقارية، ليشمل تكاليف العلاج والفحوصات الخاصة وجميع ما يتعلق بإصابات الملاعب، وذلك من منطلق الحفاظ على سلامة لاعبي المنتخبات الوطنية.

وأكد محمد الزعابي الأمين العام للاتحاد، أن هذه الخطوة تمت من خلال الاستفادة من شمولية التغطية الطبية الآسيوية، والتي هي جزء من مبادارت الاتحاد الآسيوي في تعميم وتوفير الرعاية الطبية بأسعار تناسب جميع الاتحادات الأعضاء، ومن الجدير بالذكر أن توفير التأمين الصحي لا يعود بالنفع فقط على اللاعبين واللاعبات من ناحية الخدمة الطبية وتوفير أماكن الكشف والعلاج، ولكن أيضاً في توفير الموارد المالية عن طريق الاتفاق على هامش ربحي كإيرادات للاتحاد.

وأضاف جيف اوبراين، المنسق الإداري لبوليصة التأمين لدى شركة اون سايد سبورتس: «سعداء بثقة مجلس إدارة اتحاد الرجبي وتبني التغطية الآسيوية، والتي استمر الإعداد لها قرابة الـ 12 شهراً، حتى نتأكد من شموليتها واستيفائها كافة المتطلبات القانونية والصحية.