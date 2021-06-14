«الحفار» يوقف انتصارات «الزاركا» في كأس الوثبة

أبوظبي (الاتحاد)

أوقف الجواد «الحفار» سلسلة انتصارات «الزاركا» التي حققها في سباقات الوثبة، حين انتزع لقب تحدي مضمار وارجيم البلجيكي برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا، وبهدف دعم الملاك والمربين على الساحتين المحلية والعالمية. واجتمع للسباق البالغ طوله 1600 متر على المضمار العشبي، 12 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، تنافست على الجائزة المالية البالغة 5.000 يورو.

وجاء السباق مثيراً خصوصاً في المراحل النهائية، حيث فاجأ «الحفار» بإشراف المدربة الفرنسية إليزابيث جان بيرنارد، وقيادة الفارس ستيفان برو منافسيه، بالانطلاقة الرهيبة من الصفوف الوسطية، والتي كفلت له اقتناص المركز الأول.

وجاء تفوق البطل البالغ من العمر أربع سنوات والذي ينحدر من نسل «المأمون مونلو» والفرس «فرح»، بفارق طول عن «الزاركا» ليوهان فيرستربين، بإشراف نفس المالك، وقيادة ستيفن هيلين، الذي كان يسعي لتحقيق فوزه الثاني على التوالي. وتمكن «الحفار» من قطع مسافة السباق في زمن وقدره 1:47:47 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «كونشيتا دي أي» لبيتر ديكرس، بإشراف نفس المالك، وقيادة جيرمي مويسن.