الدرعي يشيد بدعم «الهيئة» و«الأولمبية» و«أبوظبي الرياضي»

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو بجهود الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية في دعم الرياضة والرياضيين في الدولة وإعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلهم في مختلف أنواع الرياضات، ودعمهم اللامحدود لمختلف الاتحادات الرياضية والمنتخبات الوطنية، كما أشاد بالاهتمام والمتابعة المستمرة من مجلس أبوظبي الرياضي لمختلف الجهات والفعاليات الرياضية في أبوظبي، مما كان له الأثر الطيب في تحقيق النتائج الإيجابية خلال المشاركات الدولية، والذي ساعد في رفع اسم وعلم دولة الإمارات عالياً خفاقاً في المحافل الخارجية، استثماراً لدعم ورعاية وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وثمن رئيس اتحاد المصارعة والجودو الجهود المقدرة المتواصلة من معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، منذ تكليفه من قبل مجلس الوزراء من خلال متابعته واهتمامه المباشر لكافة الفعاليات وأنشطة الاتحادات الرياضية.

وقال الدرعي: الاستعدادات الفنية لمنتخب الإمارات للجودو للمشاركة في دورة طوكيو للألعاب الرياضية الأولمبية التي تقام في اليابان من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس 2021، بلغت ذروتها والمنتخب يستعد بـ3 معسكرات في الختام، والاتحاد على اتصال مستمر مع الهيئة واللجنة الأولمبية ومجلس أبوظبي الذين ساهموا في كل خطوات الاستعداد والمتطلبات المالية والإدارية للوصول للهدف المنشود، كما حدث قبل المشاركة في دورة ريودي جانيرو في البرازيل التي شهدت تتويج لاعب المنتخب توما بالميدالية البرونزية. وأضاف: لقد تواصل برنامج إعداد اللاعبين فيكتور سكرتوف المشارك في منافسات تحت 73 كجم، وايفان ريما رينكو في منافسات وزن (تحت 100 كجم)، حسب البرنامج الذي أعد لهم منذ 2016 وقد تحقق تأهلهما وإعدادهما الإعداد الأمثل، من خلال عدة مشاركات دولية ضمن برنامج الاتحاد الدولي للجودو، والمعسكرات المحلية والدولية والتعاقد مع المدرب الجديد المالديفي الجديد باكال فياسيسلاف خلفاً للمدرب السابق وهو من نفس مدرسة التدريب السابقة، حيث يتواصل إعدادهما حالياً في معسكر رومانيا قبل السفر لمعسكر انطاليا التركية الدولي بمشاركة 5 منتخبات كبيرة، ثم السفر لليابان لإقامة معسكر ختامي في ضيافة جامعة توكاي اليابانية، وذلك قبل انطلاقة منافسات دورة طوكيو بأيام قليلة.