المصريان الجندي وأشرف يتأهلان لأولمبياد طوكيو

القاهرة (د ب أ)

فاز المصري أحمد الجندي بالميدالية البرونزية بمنافسات فردي الرجال في بطولة العالم للخماسي الحديث، بعدما جمع 1417 نقطة ليتأهل رسمياً لأولمبياد طوكيو.

وجاء المصري أحمد أشرف في المركز الرابع برصيد 1412 نقطة في نهاية المنافسات ليتأهل لأولمبياد طوكيو أيضاً بالترتيب العالمي. في المقابل، توج المجري أدم ماروسي بالميدالية الذهبية، بعدما جمع 1435 نقطة، وحل أليكسندر ليفانوف لاعب الاتحاد الروسي في المركز الثاني لينال الميدالية الفضية برصيد 1426 نقطة.

وعلى مستوى الفرق، حصدت مصر الميدالية البرونزية، بالفريق المكون من أحمد الجندي وأحمد أشرف وإسلام حامد، فيما تصدرت المجر الترتيب، متفوقةً على ألمانيا صاحبة المركز الثاني. وتستضيف مصر بطولة العالم للخماسي الحديث، المؤهلة لأولمبياد طوكيو في الفترة من الثامن يونيو الجاري حتى 14 من الشهر نفسه.