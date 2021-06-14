هل كذب «الطفل المعجزة» حول عمره كما قال جوارديولا؟

مراد المصري (دبي)

صنع اللاعب الإنجليزي الصاعد جود بيلينجهام الحدث نهائيات كأس الأمم الأوروبية بعدما بات أصغر لاعب على الإطلاق يشارك في مباراة بتاريخ البطولة، عندما ظهر في اللقاء الذي تفوق فيه منتخب بلاده على كرواتيا، ليتمكن من حجز اسمه في سجلات التاريخ الكروي قبل إتمامه العمر القانوني للحصول على رخصة قيادة!، بعمر 17 عاماً و349 يوماً.

اعتاد بيلينجهام مؤخراً تحطيم الأرقام القياسية بالنظر لقدراته المميزة في عمر مبكر وهو الذي أصبح أصغر لاعب في تاريخ بروسيا دورتموند يسجل هدفاً في دوري أبطال أوروبا عندما هز شباك مانشستر سيتي هذا العام.

بيلينجهام كان أصغر لاعب إنجليزي على الإطلاق يبدأ مباراة كأساسي في دوري أبطال أوروبا في أكتوبر الماضي في سن 17 عاماً و113 يوماً، كما شق طريقه من بوابة نادي بيرمنجهام سيتي وكان أصغر لاعب في تاريخ النادي يشارك مع الفريق الأول بعمر 16 سنة و139 يوماً. قام دورتموند بضم بيلينجهام العام الماضي مقابل 25 مليون يورو دفعها بحق اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً وقتها لما شاهده كشافو النادي من حجم الموهبة التي دفعت مانشستر يونايتد لمزاحمتهم في الصفقة.

تدرج بيلينجهام في منتخبات الفئات العمرية لإنجلترا، وحقق حلم والده الذي شارك لسنوات طويلة في دوريات الهواة دون أن يتمكن من شق طريقه للمحترفين قبل أن يكمل كرقيب عسكري.

ونال اللاعب إشادة بطريقة فكاهية من الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي هذا العام الذي قال: لا أصدق ما رأيت، قد يكون كاذباً حول عمره، هو ممتاز بالنسبة للاعب يبلغ من العمر 17 عاماً فقط.

كما أشاد المدرب جوزيه مورينيو بقدرات بيلينجهام وقال: أنا أحب كل ما يقوم به ولا أستطيع أن أصدق أن عمره 17 عاماً فقط، الطريقة التي يلعب بها تظهر الكثير من النضج، لديه شيء من فرانك لامبارد.