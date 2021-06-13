السعودي طارق حامدي يدخل التاريخ ويتأهل إلى أولمبياد طوكيو

الرياض (د ب أ)

سجل السعودي طارق حامدي اسمه في التاريخ حيث سيشارك من بين 80 لاعبا ولاعبة للمرة الأولى كأول رياضيين أولمبيين في لعبة الكاراتيه التي تُدرج لأول مرة في أولمبياد طوكيو 2020 وانتزع البطل السعودي امس الميدالية الذهبية وبطاقة التأهل الأولمبية في منافسات القتال فوق وزن 75 كيلوجرام في بطولة التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 والتي اقيمت في العاصمة الفرنسية باريس.

وحجز حامدي بطاقته الأولمبية بعد أداء مشرف ومتميز ومجهود كبير قدمه في جميع مواجهاته دون أي خسارة منتزعاً الميدالية الذهبية ومحققاً المركز الأول، حيث تصدر مجموعته وحقق الفوز في 6 جولات متتالية أطاح خلالها بأول منافسيه الليتواني روفولسكس بنتيجة ساحقة 6 / صفروفي ثاني مواجهة له أمام الكندي جبسناك انتصر بأفضلية التسجيل بعد التعادل2/ 2 وحقق الفوز في ثالث مواجهة له أمام كيتيلوانيل من الدومينيكان بنتيجة 4 / صفر وفي رابع المواجهات حقق فوزاً كبيراً على منافسه الأوكراني شوبتير بنتيجة 6 / 1 وسحق منافسه الأذربيجاني كربنل بنتيجة ثقيله 9 / 2 في المواجهة الخامسة وتمكن من التغلب على لاعب المجر مولنير بنتيجة /6 2 في المواجهة الأخيرة ليتصدر الترتيب ويتأهل إلى الدور قبل النهائي.

وانتصر على الهولندي تيروني بنتيجة 4 1/ في أولى مواجهات الدور قبل النهائي وحول تأخره في المواجهة الثانية إلى فوز مستحق أمام الكندي دانيل بنتيجة 9 6/ في واحدة من أقوى مواجهات البطولة واختتم مواجهاته بتأكيد التأهل بالفوز المستحق بالأفضلية على الجورجي قوقتي إثر تعادلهم السلبي وانتزاع حامدي الميدالية الذهبية.

وأبدى رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري سعادته بالمستوى المميز والكبير الذي قدمه اللاعب طارق حامدي وتتويجه بالذهب والتأهل، مقدما شكره إلى جميع أفراد البعثة وفي مقدمتهم المدربين عبدالفتاح النجار وعلي الزهراني والإداري محمد الداوودي واللاعبين عمر العازمي وسلطان الزهراني على ما قدموه من عمل أثمر تحقيق الطموح والتأهل إلى طوكيو 2020.