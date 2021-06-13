نجم أستون فيلا يثق في فوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

القاهرة (د ب أ)

عبر محمود حسن تريزيجيه، جناح فريق أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، عن سعادته بزيارة ناديه السابق الأهلي المصري اليوم ومتابعة المران الجماعي لفريق الكرة، مبدياً في الوقت نفسه ثقته في احتفاظ الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي.

وقال تريزيجيه: العودة لبيتي شعور رائع لا يمكن وصفه، وبمجرد دخول ملعب التدريب استعدت ذكرياتي مع نادي القرن الذي قدمني بشكل احترافي لبدء مشواري باللعب في أوروبا.

وأضاف: الانتماء للنادي الأهلي فخر لأي لاعب، خاصة أنك تنتمي إلى نادٍ لا يعرف المستحيل، ويسعى دائماً لمنصات التتويج وتسجيل الأرقام القياسية، ولا يقبل سوى بالمركز الأول.

وأوضح: تربيت داخل الأهلي على تحقيق الفوز ولا شيء غيره، ومن ثم خرجت لملاعب أوروبا مقاتلاً، ولا يشغلني سوى كيفية بلوغ النجاح على كل المستويات. كشف تريزيجيه أنه تلقى دعماً كبيراً من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعد تعرضه للإصابة بالرباط الصليبي، مشدداً على أن حديث الخطيب معه كان له أثر كبير جداً في الشد من أزره والرفع من حالته المعنوية بعد التعرض للإصابة.

وأشار لاعب أستون فيلا إلى أن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وجميع لاعبي الفريق الأحمر يتواصلون معه بشكل دائم للاطمئنان على حالته ودعمه خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها بسبب الإصابة.

وأكد تريزيجيه أنه متابع دائم لمباريات الأهلي محلياً وقارياً، معرباً عن أمنياته في فوز الفريق بدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة هذا الموسم. وصرح الجناح الدولي المصري: الأهلي قادر على التتويج بالبطولة الأفريقية، خاصة أن الفوز بالألقاب يبقى هدفا رئيسيا للأهلي على مر العصور.

وأشار تريزيجيه إلى أنه ما زال يتذكر لحظة هدف محمد مجدي أفشة لاعب الفريق في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك، وقال: من شدة فرحتي بالهدف تعرض جهاز «الآيباد» الخاص بي للكسر فرحاً بهدف أفشة الذي قاد الأهلي للتتويج بالنجمة التاسعة.

وأبدى تريزيجيه شعوره بالفخر الشديد لانتمائه للأهلي، وقال: بعد تتويج الأهلي بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية ذهبت لتدريبات أستون فيلا بمنتهى الفخر والاعتزاز، وأكدت لهم أن فريقي السابق هو ثالث أندية العالم، وهو شرف كبير لا يضاهيه شرف.