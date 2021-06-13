صقر مدرباً مساعداً ومصبح إدارياً لمنتخب اليد

دبي (الاتحاد)

قرر اتحاد اليد، برئاسة نبيل عاشور، تكليف عادل مصبح الشامسي بمنصب إداري المنتخب الوطني الأول، بناءً على توصية لجنة المنتخبات بالاتحاد.

كما تم اختيار صقر عبيد صنقور ليكون المدرب المساعد للمنتخب الأول، على أن يقوم الاتحاد بالإعلان عن المدرب الجديد الذي سيقود المنتخب في الفترة المقبلة خلال الأيام المقبلة استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، والتي تقام مطلع العام المقبل 2022.

كان عادل مصبح لاعب العين السابق قد سبق له تولي منصب إداري منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية، بالإضافة إلى تولي منصب إداري نادي العين.

ويُعد صقر عبيد من أبرز اللاعبين في فريق الشباب قبل الدمج مع شباب الأهلي، وقدم مستويات جديدة مع المنتخب الوطني في تصفيات غرب آسيا للرجال ودورة الألعاب الآسيوية في بوسان والألعاب المصاحبة لكأس الخليج وأعلن اعتزاله عام 2010 وتحول إلى التدريب للعمل في المراحل السنية بنادي الشباب وعمل مدرباً مساعداً لفريق الشباب بنادي الشارقة، كما عمل في الموسم المنتهي مدرباً مساعداً مع وليد عبد الكافي مدرب مليحة.