مبابي حزين بسبب تصريحات جيرو!

برلين (د ب أ)

يشعر كيليان مبابي، لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، بخيبة أمل كبيرة من تصريحات زميله بالفريق أوليفييه جيرو المتعلقة بعدم التعاون بينهما، رغم ذلك أكد مبابي أن الموقف بين الثنائي لن يلقي بظلاله على مساعي فرنسا للتتويج ببطولة أمم أوروبا «يورو 2020».

ويستهل المنتخب الفرنسي، حامل لقب بطل كأس العالم 2018، حملته في البطولة الأوروبية المؤجلة من العام الماضي، بعد غدٍ «الثلاثاء»، عندما يواجه المنتخب الألماني في مدينة ميونيخ بالمجموعة السادسة.

واستطاع المنتخب الفرنسي أن يحقق الفوز بشكل متتال 3-0 وديا على ويلز وبلغاريا، حيث سجل جيرو هدفين أمام بلغاريا عندما شارك كبديل.

ومع ذلك قال مهاجم تشيلسي في مؤتمر صحفي عقب مباراة إنه لا يشعر أن زملاءه بالفريق يبحثون عنه بما يكفي عندما يستحوذون على الكرة.

كان من الواضح أن تصريحاته كنت موجهة لمبابي، حيث أكمل الثنائي تمريرة واحدة خلال وقتهما سوياً داخل الملعب، وكان لدى مبابي (22 عاماً) الفرصة للرد أمس، بعدما لم يحظ بفرصة للتحدث لوسائل الإعلام مطلع هذا الأسبوع.

وقال مبابي: تحدثنا عن هذا الأمر، ناقشناه، الكل يعلم ماذا سيحدث، كنت متأثراً بعض الشيء ولكننا لن نجعل الأمور تكبر. وأضاف: يبقى الفريق هو أهم شيء، مثل هذه المواقف لن تؤثر على استعداداتنا، ونركز في نفس الهدف.