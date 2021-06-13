طبيب منتخب الدنمارك يشرح كيفية عودة إريكسن للحياة!

كوبنهاجن (د ب أ)

قال مورتن بويسن، طبيب المنتخب الدنماركي لكرة القدم، إن كريستيان إريكسن لاعب الفريق كان في وضع المتوفى، بعد إصابته بسكتة قلبية خلال المباراة الافتتاحية للدنمارك ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) أمام فنلندا أمس «السبت».

وصرح بويسن في مؤتمر صحفي اليوم، بأنه كان يلزم إجراء إنعاش للقلب، حيث قال: لقد أعدناه للحياة بعد استخدام جهاز تنظيم ضربات القلب، كان هذا سريع جداً.

وأكد بويسن أن إريكسن بخير، مضيفاً أن الاختبارات التي خضع لها حتى الآن جاءت نتائجها طبيعية. وتابع: ليس لدينا تفسير لماذا حدث ذلك. في الوقت الحالي لا يمكنني الإجابة عن هذا السؤال.

وانهار إريكسن على أرض الملعب دون التحام معه من أي من لاعبي منتخب فنلندا في الدقيقة 43 من عمر المباراة التي جرت بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وتلقى علاجاً طارئاً على أرض الملعب، قبل أن يتم نقله للمستشفي.

وقرر منتخب الدنمارك تأجيل حصته التدريبية اليوم، كما تم إلغاء جميع الأنشطة الإعلامية في البداية، ولكن تم الدعوة لعقد مؤتمر صحفي بعد الظهر.

من جانبه، قال كاسبر هيولماند، مدرب منتخب الدنمارك، إن إريكسن كان أكثر قلقاً على الفريق وأسرته من قلقه على نفسه.

وأوضح هيولماند: قال إريكسن، إنه لا يتذكر الكثير، لكنه كان أكثر قلقاً تجاهنا، هذه هي أخلاقيات كريستيان، إنه لاعب ممتاز، لكن يا له من شخص أيضاً كان من الجيد رؤية الابتسامة.