بنزيمة يؤكد جاهزيته للظهور أمام «المانشافت»

باريس (د ب أ)

قال كريم بنزيمة، مهاجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم، إنه جاهز للعب مع منتخب بلاده في مباراته الافتتاحية ببطولة أمم أوروبا «يورو 2020» أمام المنتخب الألماني بعد غدٍ «الثلاثاء».

وقال بنزيمة للبرنامج التلفزيوني الفرنسي «تيليفوت» اليوم: استأنفت التدريبات بالأمس، لم أعانِ من أي آلام أو عدم راحة، لذلك أنا جاهز للعب بنسبة 100%. ويعود بنزيمة للمشاركة مع المنتخب الفرنسي بعد غياب لستة أعوام، ولكنه عانى من إصابة خلال المباراة الودية أمام المنتخب البلغاري التي أقيمت الثلاثاء الماضي.

ولا يشعر ديديه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي، بالقلق بشأن حالة بنزيمة. وقال: اتخذنا العناية اللازمة. مازال لدينا حصتين تدريبيتين قبل المباراة، لذلك لا ينبغي أن تكون هناك مشكلة.

وفي مقابلة مع صحيفة «فيلت آم سسونتاج» انتقد ديشامب التوقعات الكبيرة الملقاة على عاتق المنتخب الفرنسي، بطل العالم. وقال المدرب: في فرنسا، العديد من الناس يعتقدون أننا فزنا بالفعل بالمباراة. هذا أسوأ شيء لرياضي محترف.

وأضاف: نحن حاملو لقب بطولة العالم ونعلم قوتنا، ولكن يجب علينا ألا نرتكب خطأ تحويل الثقة بالنفس إلى الغرور. ولكن ديشامب، الذي يمكن أن يصبح أول من يتوج ببطولة العالم وبطولة أمم أوروبا كلاعب ومدرب، يتقبل وصف المرشح الأول لنيل لقب اليورو.

وقال: بالطبع لدينا هدف أن نصبح أبطال أمم أوروبا. لا نقل قوة عما كنا عليه في 2018، يمكنني حتى قول لدينا خيارات هجومية أكثر اليوم عما كان عليه الوضع قبل ثلاثة أعوام.

وقال ديشامب أيضاً، إن المباراة أمام ألمانيا في دور المجموعات: يمكن أن تكون بمثابة نهائي، وأن بإمكانها أن تؤثر على بقية البطولة، حتى لو كانت النتيجة غير حاسمة.

