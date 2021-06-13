حمدان بن محمد بن زايد يفتتح أكبر صالة رياضية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان أكبر صالة رياضية بالعاصمة أبوظبي في مركز مبادلة الرياضي بمنطقة الباهية، ليكون الفرع الثاني لسلسة الصالات الرياضية التابعة للاتحاد بإدارة نخبة من المدربين المحترفين.

ورافق سموه خلال جولته على مرافق الصالة كل من عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد.

وأكد عبدالمنعم الهاشمي أن هذه الخطوة المهمة تواكب رؤية الاتحاد الإستراتيجية في تعزيز انتشار رياضة الجو جيتسو وحضورها في المجتمع وفي كل بيت، لتصبح أسلوب حياة يرافق أجيالنا جيلا بعد جيل.

وأوضح أن افتتاح مثل هذه المرافق ذات المواصفات العالمية يمهد الطريق لدعم وتعزيز مسيرة الاحتراف أمام العديد من المواهب العاشقة للرياضة بشكل عام والجوجيتسو بشكل خاص.

وتقدم الهاشمي بجزيل الشكر والامتنان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان على رعايته الكريمة للافتتاح ودعمه اللامحدود للمشاريع الرياضية المختلفة وخصوصا الجوجيتسو التي أصبحت عنوانا لتفوق أبناء الوطن واعتلائهم منصات التتويج العالمية.

وأضاف: الرؤية المستنيرة للقيادة الرشيدة ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الداعم الأكبر لمسيرة الرياضة الإماراتية تمثل خارطة طريق للتفوق والتالق المستدام لأبناء وبنات الإمارات.وتتمتع الصالة الجديدة بمميزات كبيرة حيث أنها مجهزة بأكثر من 200 جهاز رياضي خاص بتمارين القلب /الكارديو/، وتمارين المقاومة؛ الأمر الذي يجعلها مقصدا محببا لكل من يرغب بخسارة الوزن، وتقوية عضلات الجسم، فضلا عن رفع معدلات اللياقة البدنية. وتوفر الصالة المكونة من طابقين، مجموعة متنوعة من صفوف التدريبات الجماعية والتي تتضمن تمارين على أجهزة الدراجة الثابتة، بالإضافة إلى تمارين اليوجا والزومبا، والفنون القتالية، والج وجيتسو، مع تخصيص قسم للسيدات لممارسة الرياضة بما فيها الجوجيتسو.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن مركز مبادلة الرياضي مجهز بغرفة «ساونا»، وغرفة بخار، وغرف لتبديل الملابس، وأنه سيتم قريباً افتتاح فروع جديدة تابعة لهذه السلسلة في إمارة دبي ومدينة العين.