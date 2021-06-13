«دراجات الإمارات» يهمن على المرحلة الرابعة في تحدي سلوفينيا

أبوظبي (الاتحاد)

هيمن فريق الإمارات للدراجات على منصة التتويج في المرحلة الرابعة من جولة سلوفينيا للدراجات، وقدم دييجو أوليسي أداء قوياً ليحقق فوزاً مميزاً في المرحلة بعد انقطاعه عن السباقات منذ بداية الموسم بسبب مشكلة في قلبه، وحل أولاً في السباق متقدماً على زميله تادي بوجاتشار الذي حل في المركز الثاني.

وتمكن فريق الإمارات من السيطرة على السباق في لحظة حاسمة، حيث فرض الدراجون وتيرة سباق عالية مع وصولهم إلى منحدر رافينكا (مسافة تسلق بطول 2.7كم وبمعدل انحدار يبلغ 10.8% على بعد 9كم من خط النهاية)، ما أدى إلى انقسام المجموعة المتقدمة وتراجع بعض الدراجين.

وتضمنت المجموعة المتقدمة الجديدة 4 دراجين من فريق الإمارات، هم بوجاتشار وبولانك ومايكا وأوليسي، حيث تمكن الأخير من تقديم أداء مذهل على مسافة التسلق في نوفا جوريكا (2.4كم بمعدل انحدار يبلغ 13.3%)، وذلك بعد انطلاق زميليه بولانك ومايكا اللذين ساعداه في احتلال مركز متقدم في سباق السرعة في آخر 100م من المسار.

كما قدم كل من رافال مايكا ويان بولانك أداء قوياً في المرحلة، حيث حل رافال في المركز الرابع، بينما حل بولانك في المركز العاشر.ويستعد الدراجون للمشاركة في المرحلة الأخيرة من الجولة، التي تقام على مسار مستوٍ بطول 175.3كم انطلاقاً من ليوبليانا وصولاً إلى نوفو ميستو، ويحتل تادي بوجاتشار صدارة التصنيف العام بفارق 1:21 دقيقة عن زميله دييجو أوليسي.