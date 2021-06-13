دعوة رؤساء الاتحادات الخليجية لحضور «سلة التعاون»

علي معالي (دبي)

وجه اللواء محمد أحمد المري عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية الدعوة إلى رؤساء الاتحادات الخليجية لحضور النسخة 40 من بطولة الأندية الخليجية التي يستضيفها نادي شباب الأهلي خلال الفترة من 18 حتى 26 من الشهر الجاري بمشاركة أندية الكويت الكويتي والنصر السعودي والأهلي البحريني والشمال القطري إضافة إلى شباب الأهلي.

قال اللواء المري: «جاهزون من كافة الاتجاهات لتنظيم نسخة استثنائية سيذكرها تاريخ هذه البطولة الممتدة، والمسحات الخاصة بفيروس كورونا متاحة مجانا لجميع المشاركين والمعنيين بالبطولة علاوة على تأمين كل سبل الراحة للوفود المشاركة بالبطولة من أشقائنا الخليجيين، ونتمنى تقديم مستويات تعكس تطور كرة السلة الخليجية».

وأشاد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي بموقف نادي شباب الأهلي باستضافته لهذه النسخة بعد اعتذار الكويت، وقال: «ننتظرها بطولة قوية من كافة الوجوه التنظيمية والفنية لوجود فرق تتسابق من أجل اللقب والمشاركة الخليجية».

وأضاف: «تعودنا أن يقوم نادي شباب الأهلي بتنظيم فعالياته على أعلى مستوى، وبطبيعة الحال ستكون متعة اللعبة حاضرة لوجود فرق لديها طموحات كبيرة في هذه النسخة التي يتأهل فيها الأول والوصيف إلى تصفيات الأندية الآسيوية المقبلة».

وكان النادي قد أعلن نادي شباب الأهلي في مؤتمر موسع عن رعاة البطولة وحضره اللواء «م» إسماعيل القرقاوي وعبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد الإماراتي رئيس اللجنة التنظيمية وسالم المطوع الأمين العام للاتحاد واللجنة التنظيمية الخليجية والدكتور ماجد سلطان بن سليمان المدير التنفيذي لقطاع الألعاب بنادي شباب الأهلي، مدير البطولة، وممثلي المؤسسات الراعية للبطولة.

وتم توقيع عقود الرعاية مع 9 رعاة وهم: الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي «قسم السعادة وجودة الحياة»، وسلطة منطقة دبي الحرة بمطار دبـي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وتعاونية الاتحاد ومثلها، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وشركة بن غاطي، وقناة دبي الرياضية، وفلاي دبي، وشركة إماراتك للحلول التقنية.