اتحاد الكرة يبحث التعاون مع نظيره الإندونيسي

دبي (الاتحاد)

التقى محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، بمقر الاتحاد بالخوانيج، ماييكي ارا بوسبيتا نائب الأمين العام للاتحاد الأندونيسي عقب نهاية مشاركة المنتخب الأندونيسي في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة.

وتطرق اللقاء إلى العلاقات الطيبة التي تربط الاتحاد الإماراتي بالأندونيسي، ومناقشة فرص التعاون بين الاتحادين بما يحقق مصلحة الطرفين ويسهم في تطوير كرة القدم في البلدين، بتبادل الخبرات في مختلف المجالات، والسعي لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى مزيد من التنسيق بين الجانبين في المستقبل القريب.

وقال بن هزام أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين الاتحادين، مؤكداً حرص الاتحاد الإماراتي على مد جسور التعاون مع الاتحادات الوطنية لكرة القدم في القارة الآسيوية، والاطلاع على التجارب المختلفة سعياً لمزيد من التطوير.

حضر اللقاء حمد الجنيبي الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية وعمر يبرودي الأمين العام المساعد للشؤون الفنية بالاتحاد.