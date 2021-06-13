«المراهقة الأسترالية» تحطم الرقم القياسي العالمي

أديليد (أ ف ب)

حطمت السَّباحة الأسترالية المراهقة كايلي ماكون الرقم القياسي العالمي في سباق 100 متر ظهر لدى السيدات، بتسجيلها اليوم زمن 57,54 ثانية في التجارب الأسترالية المؤهلة لأولمبياد طوكيو هذا الصيف، أهدته إلى والدها الذي فارق الحياة العام الفائت.

تقدم ماكون (19 عامًا) مستويات رائعة هذا العام، ونجحت في تجاوز الرقم المسجل باسم غريمتها الأميركية ريجان سميث (57,57 ث) الذي حققته في بطولة العالم عام 2019. أما المخضرمة الأسترالية إيميلي سيبوم التي سجلت زمن 58,58 ثانية حجزت أيضاً مقعدها في طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للمرة الرابعة.

وقالت ماكون والدموع في عينيها بعد فوزها في أديليد: لا يمكنني أن أصدّق ما حدث، كان عامًا صعبًا لي وللعائلة، مرت عشرة اشهر منذ وفاة والدي. لذا أعتقد أنه سيكون فخورًا جدًا بي. ووجهت ماكون إنذارًا لمنافساتها في طوكيو حيث يُتوقع أن تنافس على ميداليات عدة.

ومن المتوقع أن تتأهل أيضًا إلى الأولمبياد عن سباق 200 متر ظهر بعد أن سجلت مؤخرًا رابع اسرع زمن في التاريخ، بالإضافة إلى سباق 200 متر سباحة متنوعة التي حققت فيها اسرع وقت هذا العام.

حققت أستراليا عشر ميداليات في السباحة في أولمبياد ريو عام 2016، معادلة إنجاز لندن قبلها بأربعة أعوام ولكن يبقى الإنجاز الأفضل في بكين عام 2008 مع 20 ميدالية.