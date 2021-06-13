«رماية الإمارات» وصيف العرب

دبي (وام)

تمكنت بعثة منتخبنا الوطني للرماية من حصد 15 ميدالية ملونة، بواقع 3 ذهبيات و8 فضيات و4 برونزيات خلال منافسات البطولة العربية التي اختتمت أمس بالقاهرة، لتحل في المركز الثاني بالترتيب العام بعد مصر صاحبة المركز الأول، ونجح ناشئو وناشئات الإمارات للبندقية والمسدس في تحقيق أرقام قياسية تضاهي الأرقام العالمية في اليوم الأخير، حيث كان الفرق بينهم وبين الميدالية الذهبية في البطولة 4 ثوان فقط، والتي ذهبت لصالح المنتخب المصري.

واستقبل عبدالله سالم بن يعقوب الزعابي، أمين عام الاتحاد في مطار دبي بالورود الوفد الأخير من بعثة منتخب الإمارات الذي ضم 11 لاعباً ولاعبة وعدداً من المدربين بعد الظهور المشرف في واحدة من أقوى البطولات العربية. وأشاد الأمين العام بالمستوى الفني للاعبين واللاعبات وبحصيلة الميداليات المحققة في هذه البطولة المهمة والتي تعكس جهود مجلس إدارة الاتحاد في تطوير اللعبة،

ولفت ابن يعقوب إلى أن منصات التتويج هي الهدف الأساسي للاتحاد في كل المحافل، مطالباً الأجهزة الفنية ببذل المزيد من الجهد لتحقيق الإنجازات، ورفع علم الدولة إقليمياً وعالمياً.