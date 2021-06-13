تيجالي: الجميع على قلب رجل واحد لضمان تأهل المنتخب

دبي (الاتحاد)

عبر سبستيان تيجالي لاعب منتخبنا الوطني، عن سعادته الكبيرة بتسجيل الهدف الخامس في المباراة السابقة أمام إندونيسيا في الجولة قبل الأخيرة للتصفيات المشتركة، مؤكداً أنه دائماً جاهز لخدمة المنتخب، ورهن إشارة الجهاز الفني للمشاركة وتقديم جهده للأبيض متى ما طلب من ذلك، مؤكداً أن الجميع على قلب رجل واحد ويعملون من أجل ضمان تأهل المنتخب إلى المرحلة المقبلة.

وكشف تيجالي عن الأجواء في أروقة المنتخب، مبيناً أنها إيجابية للغاية، مشيداً بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل المسؤولين لتوفير كل الاحتياجات، مؤكداً أن كل نجوم المنتخب يحرصون على أداء التدريبات بروح معنوية عالية وحماس كبير، ويتنافسون بقوة من أجل حجز مقعد في التشكيل الأساسي للمباراة، مضيفاً أن أي مجموعة يختارها الجهاز الفني ستكون قادرة على إنجاز المهمة وتحقيق هدف التأهل للمرحلة المقبلة.

وختم تيجالي حديثه بالقول: «الأبيض اكتسب ثقة كبيرة خلال الفترة السابقة، أدينا مباريات جيدة وحققنا انتصارات كبيرة بفضل تكاتف الجميع، من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين، وجمهور، وجدنا مساندة مقدرة من عشاق الكرة الإماراتية، ونتوقع منهم مؤازرة غير مسبوقة في المباراة المقبلة، سنبذل كل ما في وسعنا وأتمنى أن نوفق في إنجاز المهمة وإسعاد جماهيرنا بالتأهل».