السعودية تتصدر «عرب آسيا».. واليابان تقلب موازين القيمة السوقية

علي معالي (دبي)

ما بين نهائيات كأس آسيا 2019 التي جرت على أرض الإمارات، والتصفيات الحالية لبطولة 2023 المقرر لها الصين، حدث فارق كبير في القيمة السوقية التي شهدت ارتفاعاً رغم جائحة كورونا التي ضربت العالم وتغير ترتيب منتخبات القارة الصفراء بشكل ملحوظ.

يشارك في نسخة التصفيات الحالية 39 منتخباً بعد انسحاب كوريا الشمالية، وتم تقسيمهم على 8 مجموعات، تضم كل واحدة منها 5 فرق، تقام منها مجموعتان أرض الإمارات في دبي والشارقة، وهذه المتغيرات التي تحدث في القيمة السوقية هي مؤشر على قوة أو ضعف المنتخبات.

في نهائيات كأس آسيا 2019، كانت كوريا الجنوبية تتصدر المشهد بقيمة سوقية 84 مليوناً و300 ألف يورو، ولكنها تراجعت للمركز الثاني، رغم ارتفاع قيمتها إلى 126 مليوناً و380 ألف يورو، مقابل صعود اليابان للقمة حالياً بـ144 مليون يورو.

واللافت للنظر تراجع المنتخب الأسترالي إلى المركز الرابع بعد هبوط قيمته السوقية من 50 مليوناً و600 ألف يورو إلى 36 مليوناً و500 ألف يورو، وتصعد إيران إلى المركز الثالث بعد ارتفاع القيمة من 45 مليوناً و350 ألفاً إلى 79 مليوناً و330 ألف يورو.

يتصدر منتخب السعودية القيمة السوقية للمنتخبات العربية الآسيوية المشاركة في التصفيات الحالية، والتي يصل عددها إلى 12 فريقاً بـ25 مليوناً 780 ألفاً، وتحتل المركز السابع في الترتيب العام للقارة الآسيوية، وذلك بارتفاع يفوق 5 ملايين يورو عن 2019.

وحل المنتخب الإماراتي المركز الثاني بين عرب آسيا بقيمة 22 مليوناً 380 ألف يورو بقيمة مضاعفة عن 2019 والتي كانت 8 ملايين و580 ألف ليرتقي من العاشر في 2019 إلى الثامن قارياً، ثم قطر بـ16 مليوناً و430 ألفاً، والعراق ارتفع من 5 ملايين و380 ألفاً إلى 10 ملايين و280 ألفاً.

ارتفعت قيمة منتخب الأردن من 4 ملايين و850 إلى 6 ملايين و700 ألف يورو، ثم الكويت 3 ملايين و200 ألف، وارتفاع طفيف في منتخب عمان من 3 ملايين و180 ألفاً إلى 3 ملايين و580 ألف يورو.

وتصل القيمة السوقية لمنتخب سوريا إلى 5 ملايين و150 ألفاً، وفلسطين إلى 3 ملايين و380 ألفاً، ولبنان 2 مليون و980 ألفاً، والبحرين إلى 2 مليون و730 ألف واليمن مليون و450 ألف يورو.

وواضح القفزة الكبيرة في قيمة منتخب فيتنام، حيث كانت في 2019 بقيمة 225 ألف يورو فقط لتصبح حالياً 5 ملايين و650 ألف يورو، وارتفعت قيمة التنين الصيني من 16 مليوناً و800 ألف إلى 23 مليوناً و850 ألفاً، وأوزبكستان من 21 مليوناً و680 ألفاً إلى 27 مليوناً و650 ألف يورو.