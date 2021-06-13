«لوب» يكسب كأس الوثبة في وارسو

وارسو (الاتحاد)

أكد المهر «صني دي لوب» ليحيى راشد المسروري، بإشراف ام بوركوسكي، وقيادة اس اباييف، أهليته كمهر واعد في سن الثلاث سنوات حين فاز بكأس الوثبة ستاليونز، الذي أقيم بمضمار سلوزفيك بالعاصمة البولندية وارسو. وتأتي إقامة السباق بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا، برعاية مهرجان سموه العالمي.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، تماشياً مع استراتيجية المهرجان بهدف دعم الملاك والمربين محلياً ودولياً، وشارك في السباق لمسافة 1600 متر، 7 خيول في سن ثلاث سنوات فقط، تنافست على جوائز مالية وقدرها 5.000 يورو. وأظهر «صني دو لوب» المنحدر من نسل «ايه اف البحر» إمكانيات هائلة من خلال الفوز الصارخ الذي حققه وبفارق كبير وبسهولة بالغة بلغت 3.5 طول، ليؤكد بأنه نجم قادم بقوة لسباقات الخيول العربية الأصيلة الكبرى بأوروبا.

وسجل البطل زمناً وقدره 1:53:40 دقيقة، وجاء في المركز الثاني «ناش دوز» لدي بوريس، بإشراف دبليو أوكولوسكي، وقيادة اس مورا، الذي نافس بقوة، فيما جاء ثالثاً «فرحات» لام ستيلماسيزك، بإشراف ام ونوروسكي، وقيادة كي جريزيبوسكي.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة. قائمة الأبطال 1- صني دي لوب 2- ناش دو دوز 3- فرحات