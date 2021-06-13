3 قمم كروية لحسم الصدارة في ختام التصفيات الآسيوية

منير رحومة (دبي)

يشهد اليوم الأخير من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا 2023 في الصين، وكأس العالم 2022 في قطر، ثلاث قمم كروية حاسمة، في صراع الفوز بالمركز الأول، حيث يتوقع أن تسجل الجولة الثامنة الثلاثاء، انقلاباً في جدول الترتيب بفضل اشتداد الصراع على بطاقات التأهل، والتقارب الكبير في المستويات بين المتصدرين وأصحاب المركز الثاني.

وفي أبرز هذه المواجهات الحاسمة يلتقي مباراة منتخبنا الوطني مع فيتنام في المجموعة الخامسة، حيث لا يفصل بين المنتخبين سوى نقطتين فقط، ونفس الأمر بالنسبة لمباراة السعودية متصدر المجموعة الرابعة وأوزبكستان الوصيف بفارق نقطتين، ومباراة العراق متصدر المجموعة الثالثة وإيران الوصيف بفارق نقطتين أيضاً.

ومن المتوقع أن تحفل الجولة الأخيرة بالمفاجآت وانقلاب جدول الترتيب في صراع الصدارة وحسم بطاقة التأهل مباشرة إلى البطولة الآسيوية، والدور الثاني من تصفيات المونديال.

وللإشارة، فإن الجولة الأخيرة تشهد ست مواجهات تجمع بين المتصدر والوصيف، فإلى جانب القمم الثلاث المذكورة، نجد قمماً أخرى، لكنها لن توثر على أعلى جدول الترتيب، حيث يلتقي سوريا متصدر المجموعة الأولى بالصين الوصيف، وأستراليا متصدر المجموعة الثانية بالأردن الوصيف، واليابان متصدر المجموعة السادسة بالأردن الوصيف. ومن المنتظر أن يكون لهذه المواجهات تأثير قوي على سباق أصحاب المركز الثاني للظفر ببطاقات التأهل إلى الدور الثاني من تصفيات المونديال، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس آسيا 2023، فضلاً عن مرحلة تصفيات كأس العالم، برفقة أفضل 5 منتخبات من أصحاب المركز الثاني. ويذكر أن المجموعة الثامنة منقوصة من جولتين، مما يجعل حسم البطاقات الخاصة بأصحاب المركز الثاني يؤجل إلى حين التعرف على الترتيب النهائي لكل المجموعات.