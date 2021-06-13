لاعبو فيتنام يدعمون صندوق لقاحات كورونا

معتصم عبدالله (دبي)

يستعيد منتخب فيتنام متصدر ترتيب المجموعة السابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، جهود لاعب وسطه كوانج هاي في المواجهة «الحاسمة» أمام الإمارات الثلاثاء على ملعب زعبيل بنادي الوصل، بعد غيابه بداعي الإيقاف عن مباراة الجولة الماضية أمام ماليزيا 2-1.

ويحوم الشك في المقابل حول مشاركة لاعب الوسط توان آنه الغائب عن الحصة التدريبية أمس الأول بداعي الإصابة -حسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الفيتنامي- في الوقت الذي تأكد فيه غياب الكوري الجنوبي بارك هانج سيو مدرب منتخب فيتنام عن المنطقة الفنية في مباراة «الأبيض» المرتقبة بداعي الإيقاف.

ويتصدر منتخب فيتنام الذي يدخل مباراته أمام «الأبيض» بفرصتي الفوز أو التعادل لضمان التأهل إلى الدور الحاسم، ترتيب المجموعة السابعة برصيد 17 نقطة، مقابل 15 للإمارات، و9 لكل من تايلاند وماليزيا، ونقطة لإندونيسي.

ا. ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني (بعد ضمان قطر الفوز بصدارة المجموعة الخامسة)، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

‪ واعتبر كيو نجوك هاي قائد منتخب فيتنام، أن الفوز على ماليزيا في الجولة الماضية «تحقق في أصعب اللحظات بفضل اتحاد اللاعبين وقتالهم حتى الدقائق الأخيرة»، وأضاف: «النتائج الإيجابية في الجولات الماضية وفوزنا في المباراة المقبل سيكون مصدر تشجيع لمواطني فيتنام في مكافحة وباء فيروس كورونا». وشارك لاعبو منتخب فيتنام بشكل فعال في حملة التطعيم ضد كورونا من خلال الإسهام في صندوق اللقاحات، وتبرع لاعبو المنتخب بمبلغ 300 مليون دونج فيتنامي (13200 دولار)، من حافز الفوز على إندونيسيا 4-0 ضمن التصفيات الحالية دعماً لجهود توفير اللقاح، وتلقى الصندوق تبرعات وتعهدات تزيد قيمتها على 7.6 تريليون دونج فيتنامي (329 مليون دولار) من الشركات والمانحين الآخرين منذ إنشائه قبل أسبوعين. وقامت فيتنام حتى الآن بتطعيم مليون شخص بجرعات من لقاح أسترازينيكا، والأسبوع الماضي أبرمت صفقة مع شركة فايزر للحصول على 30 مليون جرعة، ومن المقرر تسليمها في الربعين الثالث والرابع من هذا العام، كما تجري محادثات مع شركة موديرنا لمنحها جرعات كافية لتطعيم 80 بالمئة من سكانها البالغ عددهم 96 مليون نسمة‪.