45 مشرفاً من أندية دبي في ورشة الإداريين والمدربين

دبي (الاتحاد)

نظم مجلس دبي الرياضي ورشة عمل عبر وسائل الاتصال المرئية بعنوان (سبل التأثير الاجتماعي للمشرفين في سلوك الإداريين والمدربين واللاعبين)، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، والتي تهدف إلى تطوير المشرفين والإداريين بأندية وشركات كرة القدم بدبي، وضمن المرحلة الثانية من برنامج تطوير الكوادر الإدارية العاملة في أندية دبي والشركات الرياضية.

حاضر في ورشة العمل د. حسين علي مسيح خبير قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، وشهدت الورشة حضور 45 مشرفاً من أندية وشركات كرة القدم في دبي، بالإضافة إلى عدد 15 من الأجهزة الإدارية المشرفة على فرق ومنتخبات شرطة دبي. وتضمنت الورشة التعريف بمفهومي التأثير الاجتماعي المعلوماتي والتأثير الاجتماعي المعياري وطرق تأثيرهما على سلوك الإداريين والمدربين واللاعبين، مع ذكر أمثلة تطبيقية على كل من الطريقتين في ترك الأثر الإيجابي والتغيير المطلوب.

وتعد هذه أولى ورش العمل والدورات ضمن المرحلة الثانية من برنامج مجلس دبي الرياضي لتطوير الكوادر الإدارية للعاملين في أندية دبي والشركات الرياضية، الذي يتضمن تنظيم العديد من الدورات التثقيفية والتطويرية لأعضاء البرنامج من المشرفين والإداريين، ممن اجتازوا مرحلة اختبارات الكفاءات وتقييم السمات الشخصية التي أقيمت بالتعاون مع مركز تقييم الكفاءات بدائرة الموارد البشرية في حكومة دبي. ومن أبرز الدورات التي سيتم تنظيمها في البرنامج بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع خلال الموسم الرياضي المقبل، دورة في تطوير شخصية وسلوك اللاعبين داخل وخارج الملعب، وكيفية إدارة سلوكيات اللاعبين السلبية مثل العنف والتنمر وغيرها، ودورة تعزيز حماية الطفل وجعل الأندية الرياضية بيئة آمنة، وشرح ميثاق عمل الإداريين والمدربين في التعامل مع اللاعبين القصر، كما سيتم تخصيص دورات للاعبين، والتي سيتم خلالها التعريف بحقوقهم وعن وضع الأهداف الرياضية والاجتماعية وكيفية تحقيقها. ويشمل البرنامج عدة محاور مهمة في تطوير الشخصية والمهارات العملية للمشرفين والإداريين، من بينها: التخطيط الاستراتيجي، مهارات قيادة الفريق، القدرة على مواكبة التغيير، التواصل والقدرة على التفاوض والإقناع، الإدارة الرياضية، وتهدف إلى تطوير أساليب التعامل مع الرياضيين بمختلف الأعمار وفق أحدث أساليب الإدارة الرياضية والتطور الحاصل في جميع المجالات.