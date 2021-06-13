«نواعم العميد» يتصدرن «صيفية» الريشة الطائرة

دبي (الاتحاد)

اختتمت بطولة النصر للريشة الطائرة الصيفية المفتوحة التي نظمها نادي النصر بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ولجنة الريشة الطائرة على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 95 لاعبة تنافست للفوز بألقاب البطولات الأربعة.

شهد ختام البطولة غازي المدني، رئيس لجنة الريشة الطائرة، وأحمد الجناحي الرئيس التنفيذي للجنة الألعاب الرياضية الجماعية بنادي النصر، وجعفر إبراهيم مدير تطوير اللعبة في دبي ممثل الاتحاد الدولي، ونسرين بن درويش رئيس قسم الأنشطة النسائية بنادي النصر مشرفة البطولة، وسهاد عويس مدربة فريق النصر، ومحمود طيفور المدير الفني للجنة الريشة، والعديد من أولياء أمور اللاعبات. وحصدت بنات النصر معظم ألقاب البطولات الأربعة، وفي منافسات فردي المواطنات فازت بالمركز الأول اللاعبة روضة الهاجري، وحلت ثانية زميلتها أمل يوسف وهما من لاعبات النصر، وبشرى النجار بالمركز الثالث من أبوظبي، وفي منافسات زوجي المواطنات فاز بالمركز الأول اللاعبتان روضة الهاجري وأمل يوسف من النصر، والمركز الثاني للاعبتين شما عبد الله مع هند الجناحي من النصر، والمركز الثالث من نصيب اللاعبتين أمل باقر وعبير أحمد.

وفازت بالمركز الأول بمنافسات الفردي بفئة الوافدات اللاعبة أرين إسكندر والثانية تابيه خان والثالثة مدهامينا ساندرابيان وجميعهن ينتسبن للنصر، وفي منافسات الزوجي فاز بالمركز الأول الزوجي الهندي المكون من نيدهن ديسي وساكثي براكش من أكاديمية الرياضي الأول، والمركز الثاني للزوجي أرين الكسندر والينا كاثون من النصر، والثالث للزوجي اكانوا راج ومادوهميتا من النصر. ومثلن اللاعبات المشاركات 14 دائرة وهيئة ومؤسسة حكومية وخاصة وهي: نادي النصر، وأكاديمية الشرطة وبلدية دبي، وفريق سيدات أبوظبي، وأكاديمية برايم ستار للريشة الطائرة، وأكاديمية إكسترا للريشة الطائرة، وأكاديمية RSA وأكاديمية الرياضة المحترفة للريشة الطائرة، وأكاديمية اوال للريشة الطائرة، وأكاديمية كوسموس للريشة الطائرة، وأكاديمية NSNL وأكاديمية 4Badminton وأكاديمية خط القاعدة للريشة الطائرة، وأكاديمية NVBA للريشة الطائرة.