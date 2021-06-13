44 لاعباً من نجوم «الليجا» في «يورو 2020»

مدريد (الاتحاد)

يعتبر حضور لاعبي الكرة الإسبانية من دوري الدرجة الأولى والثانية بارزاً في نهائيات أمم أوروبا التي انطلقت في 11 دولة مختلفة بعد تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث يتواجد لاعبو «الليجا» في 16 من أصل 24 منتخباً وطنياً تتنافس لرفع الكأس.

وقامت المنتخبات الوطنية باستدعاء 44 لاعباً محترفاً لعبوا الموسم الماضي في إسبانيا، بواقع 39 لاعباً تواجدوا في دوري الدرجة الأولى الإسباني و3 لاعبين من الدرجة الثانية، واثنان وصلا للتو هذا الصيف وهما دافيد ألابا وإيريك جارسيا.

يتصدر برشلونة هذه القائمة بـ 8 لاعبين، وهم: سيرجيو بوسكيتش، جوردي ألبا، بيدري في منتخب إسبانيا، في انتظار أي تطورات بعد إصابة بوسكيتش بفيروس كورونا، فيما انضم مارت برايثوايت للدنمارك، ويتواجد فرينكي دي يونج مع هولندا، وكليمينت لينجليت وأنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي مع فرنسا. ويمتلك البطل أتلتيكو مدريد سبعة لاعبين، بينما يمتلك غريمه ريال مدريد ستة لاعبين، كما أثب دوري الدرجة الثانية مكانته، بتواجد 3 لاعبين في البطولة الأوروبية، وهم: ستولي ديميتروفيسكي من رايو فاليكانو، ومارتن فالينت وأليكساندر تراكوفسكي وكلاهما من ريال مايوركا، حيث يدرك مدربو منتخباتهم أهميتهم مع تواجدهم في واحدة من أقوى دوريات الدرجة الثانية تنافسية في كرة القدم الأوروبية.

ينتشر لاعبو «الليجا» في كل المجموعات الستة للبطولة بواقع 44 لاعباً في 16 منتخباً، وكما هو متوقع فإن المنتخب الإسباني هو صاحب أكبر عدد من اللاعبين، حيث قام المدرب لويس إنريكي باستدعاء 11 لاعباً من الكرة الإسبانية، أما المنتخبات الأخرى التي تضم لاعبين من إسبانيا، فهي: فرنسا «7»، البرتغال «4»، كرواتيا «3»، مقدونيا الشمالية «3»، بلجيكا «3»، الدنمارك «2»، هولندا «2»، سلوفاكيا «2»، النمسا «1»، تركيا «1»، روسيا «1»، جمهورية التشيك «1»، إنجلترا «1»، السويد «1» وألمانيا «1». ويتوزع اللاعبون في المجموعات، بواقع لاعب واحد في المجموعة الأولى هو التركي إينيس أونال الذي خاض منتخب بلاده المباراة الافتتاحية ضد إيطاليا، و6 لاعبين في المجموعة الثانية، و6 في المجموعة الثالثة، و5 في المجموعة الرابعة، و14 في المجموعة الخامسة، و12 في المجموعة السادسة.

وأسفرت القرعة عن بعض المواجهات المشوقة التي يلتقي فيها نجوم «الليجا» وجهاً لوجه وحتى زملائهم في نفس الفريق، ففي المجموعة السادسة يلتقي لاعبو ريال مدريد توني كروس ورافاييل فاران وكريم بنزيمة، وفي نفس المجموعة يلتقون ضد بطلي الدوري توماس ليمار وجوار فيلكس، وستكون هناك مباراة أخرى بين لاعبي «روخي بلانكوس» في المجموعة الرابعة، حيث يتواجه ظهيرا أتلتيكو مدريد كيران وشيمي فرساليكو في لقاء إنجلترا ضد كرواتيا في أول مباريات المجموعة، وفي المجموعة الثانية يلتقي دينيس تشيرشيف لاعب فالنسيا وزميله دانييل فاس مع بعضهما البعض على نفس الجهة من الملعب في لقاء روسيا والدنمارك.