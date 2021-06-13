تيمو فيرنر بديل بـ «طيب خاطر»

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم أن المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر لاعب تشيلسي يلعب أساسياً دائماً مع ناديه الإنجليزي، فإنه اعترف بأنه يقبل عن «طيب خاطر» الجلوس على دكة البدلاء مع منتخب بلاده، ويضع نفسه تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة يواكيم لوف.

وأضاف فيرنر خلال مؤتمر صحفي قبل خوض المواجهة الصعبة ضد منتخب فرنسا في أول مباراة للمنتخبين الألماني والفرنسي في بطولة يورو2020، أن المانشافت لديه عدد كبير من اللاعبين الذين يمكنهم اللعب كأساسيين، ولكن الكل يفكر في المصلحة الجماعية للفريق، وفقاً لرؤية المدير الفني.

وتابع قائلاً: من المؤكد أنني أرغب في اللعب كأساسي، شأني في ذلك شأن أي لاعب، ولكن عندما أشارك كبديل، تكون مهمتي أن أثبت أنني قادر على تلبية طموحات المدرب ومساعدة الفريق على تحقيق الفوز.وتطرق فيرنر إلى الحديث عن زميله مانويل نوير حارس مرمى المانشافت، وقال: مانو أفضل حارس في العالم منذ سنوات، ولا يمكن قهره بسهولة. كما تحدث عن اثنين من نجوم منتخب فرنسا الذي سيواجهه منتخب بلاده الثلاثاء، الأول هو كريم بنزيمة العائد لصفوف الديوك، وقال: كريم أحد أفضل اللاعبين الذين ارتدوا القميص رقم 9 في العالم، وإنه يشكل مع كيليان مبابي وأنطوان جريزمان ثلاثياً هجومياً خطيراً.

أما اللاعب الفرنسي الآخر الذي أشاد به، فهو نجولو كانتي زميله في تشيلسي ورمانة ميزان منتخب الديوك وقال عنه: كانتي قوته الكبرى في تواضعه الجم، مشيراً إلى أنه لا يستسلم أبداً على أرض الملعب ولا يترك مساحة للمنافس، وإنه ورقة رابحة كبيرة لتشيلسي ولمنتخب فرنسا.

وعن موسمه الأول مع البلوز، قال فيرنر: المحصلة جيدة طالما حققنا الفوز ببطولة دوري الأبطال «الشامبيونزليج». وأضاف قائلاً: على المستوى الشخصي تراوح أدائي بين الصعود والهبوط، ولكنني تعلمت الكثير وتطور أدائي بصورة إيجابية. واعترف بأنه مطالب بتسجيل المزيد من الأهداف، واستخلاص الدروس من أخطائه.