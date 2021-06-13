بافارد: لا طبعاً.. اسالوا المدرب.. ليس بيننا هدايا

أنور إبراهيم (القاهرة)

قبل يومين من المواجهة المرتقبة «الثلاثاء» في الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو2020»، بين منتخبي فرنسا وألمانيا، بطلي مونديال 2018 و2014 على التوالي، تحدث الفرنسي بنيامين بافارد ظهير أيمن منتخب الديوك ونادي بايرن ميونيخ عن هذه المواجهة النارية وعن ناديه الألماني، والمدير الفني للديوك ديدييه ديشامب، والفارق بين الكرة الفرنسية والألمانية، وترشيحاته لمن يفوز بالبطولة.

وفي البداية، قال بافارد: زملائي اللاعبون الألمان في البايرن أصدقاء لي، ولكنهم اليوم منافسون وخصوم، ولن تكون بيننا هدايا، والمباراة في غاية الأهمية ولن تكون سهلة، ولا ننسى أنها ستقام في مدينة ميونيخ. وأضاف قائلاً: مخطئ من يقول إن منتخب «المانشافت» الألماني أصبح أقل قوة عن ذي قبل.. لقد تم استدعاء نجوم كبار يمتلكون الخبرة (توماس موللر وماتس هوملز)، إلى جانب وجود نخبة من النجوم الشباب القادرين على صنع الفارق. ورداً على سؤال بشأن مسألة تسليط الأضواء على ثلاثي خط الهجوم بنزيمة، مبابي وجريزمان.

قال بافارد: لدينا الكثير من النجوم في جميع الخطوط وليس الهجوم وحده.. فجميع اللاعبين يمكنهم أن يكونوا أساسيين، والأمر يتوقف على اختيارات المدرب. وأضاف قائلاً: عن نفسي، أشعر بأن أهميتي للمنتخب تزداد يوماً بعد يوم، فأنا ألعب بانتظام منذ ثلاث سنوات. وعن المنافسة في مركزه، وأضاف: المنافسة مفيدة للجميع وعلاقتي طيبة بمن يلعبون في مركزي ليو دوبوا وجول كوندي.

واعترف بافارد بأن أداءه تطور كثيراً منذ أن انتقل من ليل إلى بايرن ميونيخ، لأنه نادٍ كبير وحاصد للبطولات، ويتدرب فيه مع نخبة من أفضل نجوم العالم وهذا أفاده كثيراً، مشيراً إلى أنه منذ عامين وهو يلعب ظهيراً أيمن.وتطرق بافارد للحديث عن الفارق بين الكرة الألمانية والفرنسية، وقال: الملاعب في ألمانيا عادة ما تكون ممتلئة بالجماهير في الظروف العادية (يقصد قبل جائحة كورونا) والمباريات قوية ومثيرة ومتكافئة في أحيان كثيرة، ويغلب على الأداء روح الالتزام والانضباط.

وعما إذا كان بنزيمة سيكون بمقدوره اللعب في مباراة الثلاثاء القادم ضد ألمانيا، قال بافارد: لست من يضع التشكيل.. اسألوا المدرب. ورداً على سؤال بشأن ما يتردد حول أن منتخب الديوك هو المرشح الوحيد للفوز بالبطولة، قال بافارد: بالطبع لا.. فهناك مرشحون آخرون مثل البرتغال وألمانيا وبلجيكا وغيرهم.

وعلق قائلاً: المباراة الأولى دائماً صعبة جداً، وكل المباريات ستكون كذلك، خاصة في مجموعتنا، وعلينا أن نتعامل مع البطولة مباراة بمباراة. واعترف بافارد بأن ديشامب أحد أهم مدربيه خلال مشواره الكروي، وقال: لقد ضمني إلى المنتخب، بينما كنت ألعب في شتوتجارت قبل انتقالي للبايرن، وهناك تفاهم كبير بيننا، وطور أدائي كثيراً، ولكن هناك أيضاً رينيه جيرار الذي دربني في بداياتي بنادي ليل، ومنحني الفرصة وأنا في الثامنة عشرة من عمري، وكان هذا حلماً بالنسبة لي.

ورداً على سؤال في الختام، بشأن خط دفاع الديوك في مونديال روسيا 2018 ودفاعه في 2021، وأيهما الأفضل؟ قال بافارد: الاثنان جيدان وأتمنى أن نستمر كذلك.. وجميع المدافعين جاهزون، والمدرب هو الذي يحدد من سيلعب.