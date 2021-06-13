بعد ساعات من الحادث.. إريكسن يبعث برسالة إلى زملائه في الإنتر

برلين (د ب أ)

تواصل النجم الدنماركي كريستيان إريكسن مع زملائه في فريق إنتر ميلان الإيطالي بعد ساعات من انهياره وسقوطه على الأرض مغشياً عليه خلال مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا أمس «السبت» في مستهل مشوار الفريقين في يورو 2020، وذلك حسبما أعلن رئيس النادي جوزيبي ماروتا.

وانهار إريكسن داخل الملعب قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، دون أي تدخل من أي لاعب آخر، وحاول الجهاز الطبي لمنتخب الدنمارك علاج اللاعب على مدار عشر دقائق.

والتف لاعبو الدنمارك حول إريكسن، وسط حالة صدمة لجميع من تواجد داخل الملعب مع بكاء بعض اللاعبين. وتوجه لاعبو المنتخب الفنلندي إلى غرف خلع الملابس، في الوقت الذي نقل فيه إريكسن إلى خارج الملعب على «نقالة» مع وضع قطعتين كبيرتين من القماش حول جسده وسط التفاف زملائه من حوله.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بعد نحو ساعتين من سقوط إريكسن، استكمال المباراة التي انتهت بفوز فنلندا بهدف دون رد. وقال جوزيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان في تصريحات لشبكة «راي سبورت»: إن إريكسن بعث برسالة عبر مجموعة التواصل لفريق إنتر ميلان على شبكة «واتس آب» للتواصل الاجتماعي.

وأوضح: شاهدنا اللقطات عبر التلفاز وتوقعنا شيئاً درامياً يحدث، وهو أمر للأسف شاهدناه في الملاعب الإيطالية من قبل.

وأضاف: اللاعبون متقاربون للغاية، وتواصلنا على الفور مع بعضنا البعض بعد مشاهدة هذه الصور، لم نرغب في التطفل، لذا حاولنا احترام تعافيه بمجرد تأكدنا من الأمر.

وأوضح: يمكنني التأكيد على أنه قبل عشر دقائق فقط بعث إريكسن برسالة على مجموعة التواصل الخاصة بنا، الأمر الذي طمأن اللاعبين. وبسؤاله حول حالة إريكسن حالياً، قال ماروتا: نشعر بالتفاؤل بشأن حالة كريستيان، الجهاز الطبي للمنتخب الدنماركي أخبرنا بأن الوضع تحت السيطرة.