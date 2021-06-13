بيكيه: رحيلي عن برشلونة يعني «الاعتزال» !

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن النجم الإسباني جيرار بيكيه قلب دفاع برشلونة لا ينوي اللعب لأي ناد ٍ آخر غير البارسا، وأن اليوم الذي سيغادر فيه النادي، سيكون آخر يوم في مسيرته كلاعب كرة قدم. ويتبقى في عقد بيكيه 3 مواسم؛ إذ ينتهي في صيف 2024، ورغم ذلك فإنه يرى أن مستقبله مع برشلونة معرض للخطر، بسبب الاتهامات التي وجهت إليه بتراجع المستوى وانخفاض اللياقة البدنية خلال الأشهر الأخيرة.

وأصيب بيكيه في ركبته ولم يلعب هذا الموسم سوى23 مباراة في مختلف المسابقات، ولم يكن مستواه جيداً في كثير منها، وبوجه خاص خلال مباراة باريس سان جيرمان في دور الثمانية لدوري الأبطال «الشامبيونزليج»، التي عانى فيها معاناة شديدة أمام النجم الفرنسي كليان مبابي، وانتهت بالخسارة 4/1. ويلعب بيكيه لبرشلونة منذ عام 2008، وتخلل هذه الفترة اللعب لمانشستر يونايتد الإنجليزي في سنواته الأولى.

وقال بيكيه في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: سوف أعتزل الكرة نهائياً في اليوم الذي سأتوقف فيه عن اللعب للبارسا. وأضاف قائلاً: نعم سيكون آخر يوم لي في ملاعب كرة القدم لأنني لن ألعب أبداً لأي ناد آخر، فهنا نملك كل شيء.

وتابع بيكيه قائلاً: لو قال لي رونالد كومان المدير الفني الهولندي إنه يجب أن أرحل، فسوف أعتزل الكرة. جدير بالذكر أن تلك ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها بيكيه عن إمكانية رحيله عن البارسا، واعتزال اللعب تماماً، بعد مسيرة غنية جداً في النادي والمنتخب، بل فعلها في أغسطس الماضي عندما أسقط بايرن ميونيخ برشلونة بالضربة القاضية وفاز عليه 8/2 في الشامبيونزليج، إذ قال بيكيه وقتها: أعتقد أن النادي بحاجة إلى تغييرات جذرية، ولا أحد فوق ذلك وأنا أولهم، لأنني أعتقد أن الأمور في النادي وصلت إلى أسوأ حال.