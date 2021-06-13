من ذاكرة 13 يونيو.. ريال مدريد يقدم واحدة من أسوأ صفقاته!

مراد المصري (دبي)

شهد 5 آلاف متفرج في مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو في مثل هذا اليوم «13 يونيو» من عام 2019، تقدم واحدة من أسوأ صفقات ريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية، وتحديداً مع تقديم البلجيكي إدين هازارد، الذي جاء من تشيلسي الإنجليزي وسط آمال عريضة عليه، لكنه سرعان مع خيب الآمال بأداء مهزوز وسلسلة من الإصابات التي لا تنتهي.

وشهد حفل التقديم الرائع هتافات الجماهير، حيث قام اللاعب الدولي البلجيكي بتقبيل الشارة على قميصه الجديد إيذاناً بانطلاق مسيرته في «الليجا»، دون أن يدرك الطرفان أن القادم لن يكون سعيداً.

لم يكن الموسمان للاعب للبلجيكي في ريال مدريد غزيري الإنتاج أو ناجحين كما كان يود، لكن موهبته واضحة ليراها الجميع، وفي حال كان قادراً على الحفاظ على جاهزيته، فإن هازارد سيكون أحد نجوم «الليجا» وخارجها بشرط استعادة لياقته، وهو الذي يمتلك الفرصة للقيام بذلك في حال استعاد مستواه المعهود في نهائيات أمم أوروبا المقامة حالياً.