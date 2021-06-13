كسر في عظام التنين..!!

علي معالي (الشارقة)

أكدت الأشعة المقطعية وتصوير الرنين المغناطيسي إصابة مينج تيان مدافع منتخب الصين لكرة القدم ليغيب عن المباراة المهمة والمصيرية للتنين الثلاثاء في تصفيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023 المقامة حالياً على استاد نادي الشارقة.

وتعرض مينج، الذي بدأ مباراة الجمعة الماضية أمام المالديف، إلى التواء في الكاحل الأيمن في الدقيقة الـ13 من بداية المباراة، عندما تصدى له من الخلف من جانب اللاعب المالديفي محمد حمزة، تحتل الصين المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بفارق خمس نقاط عن سوريا التي تأهلت بالفعل إلى الدور النهائي، للمنتخب الصيني فرصة مواتية لكي يصبح واحداً من أفضل أربعة فرق احتلت المركز الثاني من ثماني مجموعات التي تقام بها التصفيات حالياً.

ويبحث لي تاي مدرب التنين عن البديل المناسب لتعويض غياب مينج تيان، ومن المتوقع أن يكون جي شيانج هو الأنسب، خاصة أنه تم الدفع به في المباراة الأخيرة وأظهر مستوى جيداً وانسجاماً مع بقية زملائه بالخط الخلفي، وكان التنين قد تفوق بخماسية على المالديف في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات.