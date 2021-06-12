اهتمام سياسي ألماني بسقوط إريكسن

كوبنهاجن (د ب أ)

أعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الذي يزور الدنمارك حالياً، عن شعوره بالأسى إزاء واقعة إغماء نجم كرة القدم الدنماركي كريستيان إريكسن «29 عاماً» خلال مباراة بين الفريق الدنماركي والفريق الفنلندي ضمن بطولة أوروبا.

وشاهد شتاينماير الحادث في النصف الأول من المباراة، مساء اليوم السبت، على شاشة التلفزيون في الفندق الذي يقيم به بمدينة كولدينج، قبل لقائه برئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن على العشاء.

وقد صدم الوفد الدنماركي بالحادث، كما أعربت فريدريكسن عن قلقها وطلبت أن يتفهم الجميع أن الوفد سيبقى متابعاً لحالة إريكسن في جميع الأوقات.

كان نجم الكرة الدنماركي إريكسن تعرض للإغماء خلال المباراة وتم نقله إلى المستشفى.

توقفت المباراة بسبب "الحالة الطبية الطارئة"، كما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، وبعد وقت قصير قال الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، إن إريكسن "أفاق"، وإن المباراة ستستأنف.