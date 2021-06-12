فنلندا تهزم الدنمارك في ليلة سقوط إريكسن





كوبنهاجن (د ب أ)

فاز المنتخب الفنلندي على مضيفه الدنماركي 1 - صفر، اليوم السبت، في أول ظهور للفريق الفنلندي في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم. وحسم منتخب فنلندا الفوز على الدنمارك بالهدف الذي سجله جويل بوهانبالو في الدقيقة 59 من المباراة، التي جمعت بينهما في كوبنهاجن ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية بيورو 2020.

وكانت الفرصة سانحة أمام المنتخب الدنماركي لحصد نقطة التعادل لكن بيير اميل هوبيرج أهدر ضربة الجزاء، التي حصل عليها الفريق في الدقيقة 74. وحصد منتخب فنلندا أول ثلاث نقاط له في أول مشاركة له في البطولة القارية.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في وقت سابق استئناف المباراة بعد توقفها قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، نتيجة تعرض النجم الدنماركي كريستيان إريكسن للانهيار وسقوطه مغشيا عليه.

وانهار إريكسن نجم إنتر ميلان الإيطالي داخل الملعب قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، دون أي تدخل من أي لاعب أخر، وحاول الجهاز الطبي لمنتخب الدنمارك علاج اللاعب على مدار عشر دقائق قبل أن يقرر الحكم إيقاف المباراة.

وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في بيان عبر شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: مباراة يورو 2020 في كوبنهاجن توقفت بسبب حالة طبية طارئة".

والتف لاعبو الدنمارك حول إريكسن، وسط حالة صدمة لجميع من تواجد داخل الملعب. وبكى بعض لاعبي الدنمارك بعد سقوط إريكسن على الأرض في الدقيقة 43، وتوجه لاعبو المنتخب الفنلندي إلى غرف خلع الملابس في الوقت الذي نقل فيه إريكسن إلى خارج الملعب على محفة مع وضع قطعتين كبيرتين من القماش حول جسده وسط التفاف زملائه من حوله.

وحاول سيمون كاير قائد المنتخب الدنماركي والحارس كاسبر شمايكل احتواء سابرينا رفيقة إريكسن داخل الملعب. وأوضح «يويفا» أن اللاعب تم نقله إلى المستشفى وهو في حالة مستقرة.

وطلبت السلطات من الجماهير البقاء في الملعب، فيما كتب اتحاد الكرة الدنماركي عبر شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي "كريستيان إريكسن فاق وحالته تظل مستقرة، لقد مكث في مستشفى في ريجشوبيتالت لفترة إضافية.