تعاطفاً مع لاعب توتنهام السابق.. الإنجليزي يرفض الإعلام

لندن (د ب أ)

ألغى المنتخب الإنجليزي لكرة القدم المؤتمر الصحفي الذي كان مقرراً انعقاده اليوم السبت، للحديث عن أولى مباريات الفريق في بطولة أمم أوروبا «يورو 2020» أمام المنتخب الكرواتي، وذلك بعد انهيار كريستيان إيركسن، في مباراة المنتخب الدنماركي الأولى في البطولة.

وحالياً حالة إيركسن مستقرة وهو في وعيه. ويستهل المنتخب الإنجليزي مبارياته في البطولة، التي يأمل أن يبدأها وينهيها في ويمبلي، أمام المنتخب الذي أخرجه من الدور قبل النهائي في كأس العالم قبل ثلاثة أعوام.

وكان من المفترض أن يحضر المؤتمر الصحفي جاريث ساوثجيت المدير الفني وقائد المنتخب هاري كين، قبل أن تبدأ الأحداث المؤلمة في كوبنهاجن.

ولعب كين مع إيركسن «29 عاماً» لعدة سنوات في توتنهام، حيث كان أيضاً لاعبي المنتخب الإنجليزي كايل والكر وكيران تريبير زملاء لإيركسن في الفريق.

وذكر اتحاد الكرة الإنجليزي في بيان: قلوبنا هذا المساء مع كريستيان إيركسن وعائلته، وكل المرتبطين بالاتحاد الدنماركي لكرة القدم.