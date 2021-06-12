لعب الكرة بعمر الـ3 سنوات.. تعرف على إريكسن الذي أوقف سقوطه قلب العالم

مصطفى الديب (أبوظبي)

لعب في هولندا وانجلترا وإيطاليا وبدأ مشواره مع الكرة في سن الثلاث سنوات هذا هو كريتسيان إريكسن لاعب منتخب الدنمارك الذي أوقف العالم على قدميه بعد سقوطه مغشياً عليه خلال مباراة منتخب بلاده أمام فلندا .

وولد الدنماركي إريكسن في مدينة ميدلفارت الدنماركية في 14 فبراير 1992 وأتم عامه التاسع والعشرين قبل أربعة شهور وعشق الكرة منذ صغره وبدأ يمارسها في سن الثلاث سنوات وانضم إريكسن إلى نادي ميدلفارت بولد كلوب قبل أن يتم عامه الثالث عشر ومن هنا بدأت مسيرته الحقيقية مع الكرة وانطلق لاعب الدنمارك الدولي إلى العالمية من خلال نادي أياكس الهولندي الذي انضم إليه في سن الـ16 عاماً عام 2008 مقابل مليون يورو.

وأحدث عقد إريكسن ضجة كبيرة في الدنمارك لاسيما مع صغر سنه حيث لم يتجاوز عامه الـ16 لكنه أثبت أنه لاعب متميز وبدأ مسيرته الاحترافية مع الفريق الأول في أياكس عام 2010 ولعب كريستيان مع أياكس 113 مباراة في ثلاث سنوات سجل خلالها 25 هدفاً قبل أن ينتقل إلى توتنهام الإنجليزي في مسيرة استمرت سبع سنوات لعب خلالها 226 مباراة وسجل 51 هدفاً.

وانتقل إريكسن إلى إنتر_ميلان الإيطالي في 2020 ولعب معه 41 مباراة سجل فيها 3 أهداف فقط وساهم في استعادة ناديه الجديد للقب الدوري الإيطالي بعد غياب 11 عاماً وعلى صعيد منتخب الدنمارك لعب إريكسن للمنتخب الأول وهو في عمر الثامنة عشر وخاض 106 مباريات دولية سجل خلالها 36 هدفاً قبل أن يسقط مغشياً عليه في أول مباراة للدنمارك في "يورو 2020"