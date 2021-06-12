أعاد للأذهان مشهد فوي.. إريكسن «بيضة القبان» يخلع قلوب العالم

أبوظبي (الاتحاد)

خلع نجم منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن قلوب العالم أجمع بسقوطه مغشياً عليه خلال مباراة بلاده مع فنلندا اليوم السبت في اليوم الثاني من كأس أوروبا في كرة القدم قبل أن يتدخل فريق إسعاف الطبي محاولاً إنعاشه ويقدم له تدليكاً قلبياً.

وهبط إريكسن «29 عاماً» المتوج مع إنتر بلقب الدوري الإيطالي فجأة على الأرض عندما كان يستقبل الكرة من رمية تماس قريبة قبل انتصاف المباراة في كوبنهاجن وعيناه واسعتان وشكل زملاؤه دائرة حوله وبدا بعضهم وهو يبكي.

وبعد نحو 10 دقائق من سقوطه عندما كانت النتيجة تشير إلى تعادل سلبي تم إخراج اللاعب على حمالة رفقة جهاز طبي ولاعبي المنتخب #الدنمارك الذين بدا عليهم التأثر بشكل كبير فيما قامت الجماهير المحلية بالتصفيق وهذه مشاهد صادمة تذكر بحالات دراماتيكية في ملاعب كرة القدم على غرار كأس القارات 2003 عندما توفي الكاميروني مارك فيفيان فوي بسبب أزمة قلبية عن 28 عاماً خلال المباراة ضد كولومبيا.

وكتب الاتحاد الأوروبي (يويفا) في حساب الدورة الرسمي: تم تعليق مباراة كأس أوروبا في كوبنهاجن بسبب حالة طبية طارئة وتشارك الدنمارك للمرة التاسعة في البطولة القارية وأحرزت اللقب في 1992 عندما دُعيت في اللحظة الأخيرة بعد إبعاد يوغوسلافيا الغارقة في حرب البلقان في مونديال 2018.

لم يلمع المنتخب الدنماركي كثيراً لكنه بلغ ثمن النهائي حيث أرهق الحارس كاسبر شمايكل المنتخب الكرواتي وصيف البطولة حتى ركلات الترجيح ويُعدّ إريكسن بمثابة «بيضة القبان» في صفوف منتخب بلاده حيث يملك خبرة طويلة في الملاعب جراء دفاعه عن ألوان أندية عريقة هي أياكس أمستردام الهولندي وتوتنهام الإنجليزي وإنتر الإيطالي حالياً.

كما يعتبر إريكسن من أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات مع منتخب بلاده منذ باكورة مشاركته في مارس 2010 عندما كان في الثامنة عشرة من عمره دافع عن ألوانه في 108 مباريات سجل خلالها 36 هدفاً وشارك معه في نهائيات مونديالي جنوب إفريقيا عام 2010 وروسيا 2018.

ويخوض إريكسن غمار كأس أوروبا منتشياً بإحرازه لقب بطل إيطاليا في صفوف إنتر الذي انتقل إليه في سوق الانتقالات الشتوية العام الماضي قادماً من توتنهام