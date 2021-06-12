«الآسيوي» يقترح استمرار نظام «التجمع» في تصفيات المونديال

معتز الشامي (دبي)

يدرس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حالياً، استمرار نظام «البطولة المجمعة»، مع مباريات المرحلة الثالثة والأخيرة، من التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023، والتي ستنطلق سبتمبر المقبل، فيما ستجرى القرعة لتحديد منتخباتها 24 الجاري.

وسوف يعرض الاتحاد الآسيوي تصوره الكامل على «الفيفا»، عقب سحب قرعة مجموعتي التصفيات للمرحلة الثالثة والمؤهلة لمونديال 2022، والتي ستقام بواقع 6 منتخبات لكل مجموعة، يتأهل الأول والثاني مباشرة للمونديال، بينما يلعب أصحاب المركز الثالث في المجموعتين مباراة من دورين، ليتأهل الفائز بمجموعهما، لمواجهة منتخب من قارة «كونكاكاف» في مارس من العام المقبل.

وأكدت المصادر أن «الفيفا» طالب بضرورة انتهاء التصفيات وحسم هوية المتأهلين مباشرة للمونديال مع نوفمبر المقبل، بينما تقام مباريات المحلق في يناير، وذلك نظرا لانطلاق بطولة كأس العرب التي يشرف عليها في ديسمبر المقبل بالدوحة، ما يضغط الروزنامة الدولية وفق ما هو متوقع.

وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد الآسيوي، يدرس إقامة نظام البطولة المجمعة بالفعل، ولكن على 3 مراحل أو مرحلتين، بحيث من الممكن تقسيم كل مرحلة لأداء المنتخبات 4 مباريات في أول تجمع، ثم 4 في ثاني تجمع ومباراتين في التجمع الثالث، ومناقشة الفيفا في التصور، مع قبول التبادل بين عدد المباريات في كل تجمع، أو الاكتفاء بتجمعين، يشهد الأول، مباريات الذهاب، والثاني مباريات الإياب، ما يعني احتمال امتداد كل تجمع منهما لأكثر من 14 يوما، كون كل منتخب سيلعب 5 مباريات الذهاب ومثلهما الإياب.

وينتظر أن يحسم الاجتماع المرتقب القرار الأخير مع مسؤولي «الفيفا»، وذلك لأن تلك التصفيات مرتبطة بالاتحاد الدولي بشكل مباشر، لأنها تتعلق بكأس العالم وليس كأس آسيا، وتشير مصادر الاتحاد الرياضي، إلى أن اتحادات الكرة في الصين وأستراليا واليابان، طالبت الاتحاد الآسيوي بدراسة ذلك المقترح، في ظل استمرار تشديد الإجراءات الاحترازية ونظام الحجر الصحي الطويل، على الفرق القادمة لتلك الدول، ما يعرقل مسألة إقامة مباريات الذهاب والإياب لديها.

ويميل الاتحاد الآسيوي وفق التصور الذي سيعرض في الاجتماع المرتقب، لإقامة مباريات الذهاب في سبتمبر أو أكتوبر، والإياب في نوفمبر، على أن تكون إحداها في الغرب والأخرى في الشرق، إذا ما سمحت السلطات هناك، وهو ما سيتحدد بشكل كبير عقب مراسم سحب قرعة تصفيات المرحلة الثالثة.

على الجانب الآخر، يدرس الاتحاد الآسيوي إقامة مباريات دور الـ16 وربع النهائي من دوري أبطال آسيا في سبتمبر المقبل بنظام البطولة المجمعة أيضاً، بعد نجاح نظام البطولة المجمعة في الدور الأول، كما سبق وأشارت الاتحاد أواخر أبريل الماضي، وهو ما سيتم مناقشته قريباً في اجتماع وشيك للجنة المسابقات الآسيوية.