يويفا يجمد مواجهة الدنمارك بسبب إريكسن

كوبنهاجن (د ب أ)

ذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في بيان عبر شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي "مباراة يورو 2020 في كوبنهاجن توقفت بسبب حالة طبية طارئة".

توقفت مباراة المنتخب الدنماركي أمام نظيره الفنلندي اليوم السبت في مستهل مشوار الفريقين في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) بعد سقوط النجم الدنماركي كريستيان إريكسن مغشياً خلال المباراة.

وانهار إريكسن نجم إنتر ميلان الإيطالي داخل الملعب قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، دون أي تدخل من أي لاعب أخر، وحاول الجهاز الطبي لمنتخب الدنمارك علاج اللاعب على مدار عشر دقائق قبل أن يقرر الحكم إيقاف المباراة.

والتف لاعبو الدنمارك حول إريكسن، وسط حالة صدمة لجميع من تواجد داخل الملعب. وبكى بعض لاعبي الدنمارك بعد سقوط إريكسن على الأرض في الدقيقة 43