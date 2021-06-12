الإصابة تبعد سانشيز عن مواجهة الأرجنتين

سانتياجو (أ ف ب)

سيغيب مهاجم منتخب تشيلي ألكسيس سانشيز عن صفوف فريقه في المواجهة ضد الأرجنتين المقررة الاثنين في بطولة أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا»، بعد تعرّضه لإصابة عضلية خلال التمارين السبت قد تبعده عن جميع مباريات دور المجموعات.

وأصدر الاتحاد التشيلي بياناً: تعرّض ألكسيس سانشيز لإصابة عضلية. وقت التعافي من إصابة مماثلة يتخطى الدور الأول من مسابقة كوبا أميركا، سيتابع اللاعب عملية تعافيه في تشيلي مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني.

ويعتبر سانشيز لاعباً محورياً في صفوف منتخب بلاده، حيث ساهم في تتويجه بطلاً للقارة مرتين عامي 2015 بتسجيله ركلة الترجيح الحاسمة في مرمى الأرجنتين بطريقة «بانينكا» في المباراة النهائية و2016.