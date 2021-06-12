الأمطار تفسد استعدادات النمسا لضربة بداية اليورو

دوسلدورف (د ب أ)

يأمل منتخب النمسا في تحقيق فوزه الأول في كأس الأمم الأوروبية، حينما يستهل مشواره في يورو 2020 بملاقاة مقدونيا الشمالية غداً الأحد، ولكن استعدادات الفريق تلقت بعض العراقيل، حيث تسببت عاصفة في تأجيل المران اليوم السبت.

وبسبب الأمطار الغزيرة في بوخارست تأجلت حصة المران الأخير لمنتخب النمسا بقيادة مدربه فرانكو فودا إلى المساء. ولكن فودا لا يشعر بالقلق حتى مع توقعات الأرصاد الجوية بأن يكون الطقس غداً مماثلاً لما هو عليه اليوم.

وقال فودا: افترض أن الأجواء المناخية لن تكون مؤثرة غداً الأحد. ويسجل منتخب النمسا ثالث مشاركة له كأس الأمم الأوروبية في بعد نسختي 2008 و2016، ويأمل الفريق أن يحقق فوزه الأول بالبطولة القارية.

وأشار فودا: لا أشعر بأي ضغوط، بل على النقيض أخبرت الجميع، اللاعبين، المدربين والجهاز المعاون أن بإمكاننا تحقيق التاريخ غداً.

وأضاف: هذا هدفنا، أن نفز بأول مباراة في يورو وبعدها يمكننا أن نرى كيف ستتطور الأمور وما هي الأهداف الأخرى التي سنسعى لتحقيقها.

وإذا أراد المنتخب النمساوي التأهل عن المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً أوكرانيا وهولندا، فعليه أن يفوز أولاً على مقدونيا الشمالية.

وأشار فودا: لقد حددنا هدفنا بوضوح، المجموعة متوازنة تماما، كل الأمور ممكنة، وختم بالقول: نريد أن نبذل قصارى جهدنا لبلوغ الأدوار الإقصائية.